На Львівщині чоловік не явився до ТЦК після вручення бойової повістки

Судове засідання. Ілюстративне фото: Facebook/Національний музей історії України

У Львівській області чоловік проігнорував бойову повістку та не з'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За ухилення від мобілізації громадянина судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, військовозобов’язаний у грудні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до служби. Далі він отримав повістку для відправлення у військову частину, але не прийшов у військкомат у вказаний день.

Щодо нього відкрили кримінальне провадження, а в суді чоловік визнав свою провину та розповів, що його хотіли відправити на військову службу у піхоту, а не в той рід військ, за яким він проходив військову кафедру.

За словами громадянина, його хотіли направити на службу у Горлівку командиром мотострілкового взводу, коли інших чоловіків направляли на підготовку.

Рішення суду

Суд встановив, що на утриманні в чоловіка є двоє неповнолітніх дітей.

Водночас він визнав громадянина винним в ухиленні від мобілізації та призначив три роки ув'язнення.