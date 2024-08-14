Во Львовской области мужчина не явился в ТЦК после вручения боевой повестки

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Facebook/Национальный музей истории Украины

Во Львовской области мужчина проигнорировал боевую повестку и не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. За уклонение от мобилизации гражданина судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, военнообязанный в декабре 2022 года прошел военно-врачебную комиссию, где он был признан годным к службе. Далее он получил повестку для отправки в воинскую часть, но не пришел в военкомат в указанный день.

В отношении него открыли уголовное производство, а в суде мужчина признал свою вину и рассказал, что его хотели отправить на военную службу в пехоту, а не в род войск, по которому он проходил военную кафедру.

По словам гражданина, его хотели направить на службу в Горловку командиром мотострелкового взвода, когда других мужчин направляли на подготовку.

Решение суда

Суд установил, что на содержании мужчины двое несовершеннолетних детей.

В то же время он признал гражданина виновным в уклонении от мобилизации и назначил три года заключения.