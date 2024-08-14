Повістки від ТЦК — суд виніс вирок чоловіку, який ховався по лікарнях

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У місті Іршава Закарпатської області військовозобов'язаний пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), але не з'явився за повісткою на відправку у навчальний центр. Суд притягнув чоловіка до відповідальності.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що чоловіка, за результатами ВЛК, було визнано придатним до військової служби. Але він не з'явився на відправлення у навчальну частину, проігнорувавши повістку.

За словами чоловіка, він не прибув до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), оскільки перебував на стаціонарному лікуванні у неврологічному відділенні в одній з лікарень.

Військовозобов'язаний отримав другу повістку, але знову не з'явився у зазначений час та дату, бо звернувся за наданням медичної допомоги до лікаря кардіолога.

Згодом фігуранту справи було вручено третю повістку, яку він також проігнорував.

Під час судового засідання чоловік пояснив, що причинами неявки на відправку до навчальної частини є його боязнь за своє життя і не бажання залишити сім'ю.

Він також повідомив, що має на утриманні свого самотнього родича, інваліда другої групи.

Дружина засудженого на суді виступала свідком, вона повідомила, що чоловік не ігнорував третю повістку.

Жінка сказала, що їхня спільна дитина захворіла, тому чоловік мав про неї піклуватися. Сама ж вона мала працювати і не могла залишити робоче місце.

Кардіолог на суді зазначила, що під час звернення у чоловіка тиск був у нормі, невелике підвищення могло статися через підняття по сходам. Тому підстав для стаціонарного та амбулаторного лікування чоловіка встановлено не було.

Під час суду фігурант справи заявив, що шкодує про скоєне.

Рішення суду

Обираючи покарання суд врахував щире каяття.

Чоловіка було засуджено до трьох років позбавлення волі.

Водночас суд вирішив звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку, який суд визначає в один рік, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Зокрема, засуджений має періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.