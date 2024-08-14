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В Закарпатской области мужчина игнорировал повестки от ТЦК и прятался в больницах — что решил суд

14 августа 2024 21:13
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Повестки от ТЦК — суд вынес приговор мужчине, скрывавшемуся по больницам
Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В городе Иршава Закарпатской области военнообязанный прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), но не явился по повестке на отправку в учебный центр. Суд привлек мужчину к ответственности.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина, по результатам ВВК, был признан годным к воинской службе. Но он не явился на отправку в учебную часть, проигнорировав повестку.

По словам мужчины, он не прибыл в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), поскольку находился на стационарном лечении в неврологическом отделении в одной из больниц.

Военнообязанный получил вторую повестку, но снова не явился в указанное время и дату, потому что обратился за оказанием медицинской помощи к врачу кардиологу.

Впоследствии фигуранту дела была вручена третья повестка, которую он также проигнорировал.

Во время судебного заседания мужчина объяснил, что причинами неявки на отправку в учебную часть является его боязнь за свою жизнь и не желание покинуть семью.

Он также сообщил, что имеет на иждивении своего одинокого родственника, инвалида второй группы.

Супруга осужденного на суде выступала свидетелем, она сообщила, что мужчина не игнорировал третью повестку.

Женщина сказала, что их общий ребенок заболел, поэтому мужчина должен был о нем заботиться. Сама же она должна была работать и не могла покинуть рабочее место.

Кардиолог на суде отметила, что во время обращения у мужчины давление было в норме, небольшое повышение могло произойти из-за поднятия по лестнице. Поэтому оснований для стационарного и амбулаторного лечения мужчины не было.

В ходе суда фигурант дела заявил, что сожалеет о содеянном.

Решение суда

Избирая наказание суд учел искреннее раскаяние.

Мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы.

В то же время, суд решил освободить осужденного от отбывания назначенного наказания, если он в течение испытательного срока, который суд определяет в один год, не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

В частности, осужденный должен периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства.

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