Мобілізація 2024 — у Києві стався новий конфлікт з ТЦК та поліцією

Працівники ТЦК силоміць забирають чоловіка. Фото: скриншот

У Києві у п'ятницю, 16 серпня, стався новий конфлікт між працівниками ТЦК СП та поліцейськими. Жінка не дозволила правоохоронцям та військкомам забрати свого чоловіка.

Кадри інциденту з'явилися у місцевих Telegram-спільнотах.

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Як видно з опублікованих кадрів, ймовірно, сутичка відбулася у підземному переході на станції метро "Либідська".

За наявною інформацією, жінка забрала у поліцейських паспорт свого чоловіка, який ті взяли в нього для перевірки. Крім того, в момент конфлікту вона облаяла чоловіків у військовій формі та зняла з одного з них кепку.

На відео видно, що документи цивільному правоохоронці віддали, а військкоми цьому не заважали. Після цього він із жінкою пішов у протилежному напрямку від поліцейських та людей у формі.