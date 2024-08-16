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У Києві стався новий конфлікт із ТЦК та поліцією — деталі інциденту

16 серпня 2024 10:24
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація 2024 — у Києві стався новий конфлікт з ТЦК та поліцією
Працівники ТЦК силоміць забирають чоловіка. Фото: скриншот
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

У Києві у п'ятницю, 16 серпня, стався новий конфлікт між працівниками ТЦК СП та поліцейськими. Жінка не дозволила правоохоронцям та військкомам забрати свого чоловіка. 

Кадри інциденту з'явилися у місцевих Telegram-спільнотах.

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Як видно з опублікованих кадрів, ймовірно, сутичка відбулася у підземному переході на станції метро "Либідська". 

За наявною інформацією, жінка забрала у поліцейських паспорт свого чоловіка, який ті взяли в нього для перевірки. Крім того, в момент конфлікту вона облаяла чоловіків у військовій формі та зняла з одного з них кепку.

На відео видно, що документи цивільному правоохоронці віддали, а військкоми цьому не заважали. Після цього він із жінкою пішов у протилежному напрямку від поліцейських та людей у формі. 

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