Мобилизация 2024 – в Киеве произошел новый конфликт с ТЦК и полицией

В Киеве произошел новый конфликт с ТЦК и полицией — детали инцидента
В Киеве в пятницу, 16 августа, произошел новый конфликт между работниками ТЦК СП и полицейскими. Женщина не разрешила правоохранителям и военкомам забрать своего мужа.
Кадры инцидента появились в местных Telegram-сообществах.
Новый скандал с ТЦК в Киеве
Как видно на опубликованных кадрах, вероятно столкновение произошло в подземном переходе на станции метро "Лыбидская".
По имеющейся информации, женщина забрала у полицейских паспорт своего мужа, который взяли у него для проверки. Кроме того, в момент конфликта она обругала мужчин в военной форме и сняла с одного из них кепку.
На видео видно, что правоохранители отдали документы гражданскому, а военкомы этому не препятствовали. После этого он с женщиной удалился в противоположном направлении от полицейских и людей в форме.
Читайте Новини.LIVE!