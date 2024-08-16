Мобилизация 2024 – в Киеве произошел новый конфликт с ТЦК и полицией

Работники ТЦК силой забирают мужчину. Фото: скриншот

В Киеве в пятницу, 16 августа, произошел новый конфликт между работниками ТЦК СП и полицейскими. Женщина не разрешила правоохранителям и военкомам забрать своего мужа.

Кадры инцидента появились в местных Telegram-сообществах.

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Как видно на опубликованных кадрах, вероятно столкновение произошло в подземном переходе на станции метро "Лыбидская".

По имеющейся информации, женщина забрала у полицейских паспорт своего мужа, который взяли у него для проверки. Кроме того, в момент конфликта она обругала мужчин в военной форме и сняла с одного из них кепку.

На видео видно, что правоохранители отдали документы гражданскому, а военкомы этому не препятствовали. После этого он с женщиной удалился в противоположном направлении от полицейских и людей в форме.