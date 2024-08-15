На Хмельниччині військовозобов'язаний лаявся в бік працівників ТЦК та розірвав повістку

Вручення повістки. Ілюстративне фото: Рівненський ОТЦК

У Хмельницькій області військовозобов'язаний порвав повістку, яку йому вручили представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також він висловлювався нецензурною лайкою у бік військкомів.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

29 квітня 2024 року чоловіка висловлювався нецензурною лайкою у бік працівників ТЦК та порвав вручену йому повістку.

Тому поліцейські склали на нього протокол щодо порушення громадського порядку і спокою громадян, що є адміністративним правопорушенням "хуліганство".

Рішення суду

Суд встановив, що "хуліганство" за адміністративним кодексом означає нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші схожі дії, які порушують спокій громадян.

А протокол від поліції не містить належних доказів того, чим саме було порушено громадський порядок. Поліцейські надали відеозапис з місця події, але суддя не вбачив висловлювання нецензурної лайки саме у бік працівників ТЦК та СП, як було зазначено у протоколі про адміністративне правопорушення.

"Знищення повістки про виклик до ТЦК та СП, яка видана під розписку, не є ознакою дрібного хуліганства, оскільки з моменту вручення вищезазначена повістка належить саме йому і він має право розпоряджатися нею на власний розсуд", — йдеться у матеріалах.

Тож суд не визнав вчинення громадянином правопорушення і не притягнув його до відповідальності, а справу закрили.