В Хмельницкой области военнообязанный ругался в сторону работников ТЦК и разорвал повестку

Вручение повестки. Иллюстративное фото: Ровенский ОТЦК

В Хмельницкой области военнообязанный порвал повестку, которую ему вручили представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также он высказывался нецензурной бранью в сторону военных.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

29 апреля 2024 мужчина высказывался нецензурной бранью в сторону работников ТЦК и порвал врученную ему повестку.

Поэтому полицейские составили на него протокол о нарушении общественного порядка и покое граждан, что является административным правонарушением "хулиганство".

Решение суда

Суд установил, что "хулиганство" по административному кодексу означает нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие схожие действия, нарушающие покой граждан.

А протокол от полиции не содержит доказательств того, чем именно был нарушен общественный порядок. Полицейские предоставили видеозапись с места происшествия, но судья не увидел высказывания нецензурной брани именно в сторону работников ТЦК и СП, как отмечалось в протоколе об административном правонарушении.

"Уничтожение повестки о вызове в ТЦК и СП, которая выдана под расписку, не является признаком мелкого хулиганства, поскольку с момента вручения вышеупомянутая повестка принадлежит именно ему и имеет право распоряжаться ею по собственному усмотрению", — говорится в материалах.

Суд не признал совершение гражданином правонарушения и не привлек его к ответственности, а дело закрыли.