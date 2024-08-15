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В Днепре судили мужчину, который использовал газовый баллончик против работников ТЦК и полиции

15 августа 2024 22:33
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
В Днепре мужчина применил газовый баллончик против работников ТЦК и полиции - его судили
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Вечерний Киев
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

В Днепре во время информирования граждан представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки один из мужчин пытался сбежать. Он применил против военкомов газовый баллончик.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

8 июля этого года сотрудники полиции и ТЦК заметили на улице мужчину в возрасте примерно 25-30 лет и решили проверить его военно-учетные документы.

Правоохранители установили, что гражданин находится в активном розыске, после чего тот начал убегать. Когда его догнали, мужчина решил применить против полиции и военкомов газовый баллончик, в результате чего те получили химические ожоги роговицы и слизистых обоих глаз.

Решение суда

31 июля между прокурором и защитой гражданина было заключено соглашение о признании виновности.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на три года ("условно") с испытательным сроком один год. Также осужденный возместил моральный ущерб правоохранителям.

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