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Адвокатка пояснила, які дії ТЦК при затриманні є законними

15 серпня 2024 09:53
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні — як має відбуватися затримання та як протидіяти незаконним діям ТЦК
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстраційне фото: УНІАН
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Законодавчі зміни щодо мобілізації мали б унеможливити всі протизаконні дії з боку представників ТЦК і поліції. Але на практиці "бусифікація" триває.

Про це розповіла адвокатка з кримінального та військового права адвокатського об’єднання "Актум" Оксана Доготер в ефірі Еспресо.

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"На мою думку, як фахівця в галузі права, це потрібно було робити вже давно. Ми як завжди запізнюємося з прийняттям важливих законів. На сьогодні постановою затверджено порядок 560-й, яким чітко й конкретно врегульовано норми, обов'язки й права кожного учасника мобілізації. І представники ТЦК, і представники поліції, а також військовозобов'язані, резервісти та призовники мають обмежений обсяг прав та обов'язків за вказаним порядком", — розповіла адвокатка.

Затверджений порядок передбачає, що всі військовозобов’язані повинні обов’язково мати при собі військово-обліковий документ, актуалізувати який вони мали до 16 липня включно. Відсутність цих документів може бути підставою для затримання з метою подальшого доставляння до ТЦК для складання протоколів про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з мобілізацією.

Адвокатка наголосила, що таке затримання відбувається також у межах Кодексу України про адміністративні правопорушення з визначеним порядком і правилами здійснення такої дії працівником поліції.

При цьому, за її словами, на папері все прописано чітко, а на практиці відбувається безліч порушень.

Які порушення є найбільш поширеними та як діяти в разі незаконного затримання

Як приклад, Оксана Доготер навела ситуацію, яка сталася в Ужгороді. Поліція зупинила автівку чоловіка, який їхав містом разом із дружиною. Проте замість правоохоронця до водія підійшов представник ТЦК, що є порушенням, оскільки зупиняти транспортні засоби може лише поліцейський, який має представитися, повідомити причину зупинки й уже потім проводити відповідну перевірку за участі співробітника ТЦК. Натомість представник ТЦК переглянув військово-облікові документи, які були актуалізовані відповідно до закону. Проте після огляду документів представник ТЦК заявив про відсутність у людини права на відстрочку й зажадав поїхати з ним.

Адвокатка наголосила, що громадянин стояв на обліку в ТЦК, але в іншому місті, відтак запрошення до іншого територіального центру є також незаконним.

"Особа може бути мобілізована тільки з того ТЦК, де вона перебуває на обліку. З дороги мобілізація не відбувається. Має належним чином оформлюватися протокол для того, щоб особа переміщувалася в ТЦК, або видаватися відповідна повістка", — пояснила Оксана Доготер.

На зауваження чоловіка про те, що він готовий їхати тільки після складання протоколу або видачі повістки, співробітник поліції відмовився складати протокол про адмінзатримання, зазначивши, що підстав для цього немає. Однак працівники ТЦК й надалі перешкоджали громадянину їхати далі у своїх справах.

За словами Оксани Доготер, дуже важливо фіксувати всі порушення на відео, як, власне, й вчинив військовозобов’язаний. Відповідно до закону кожен громадянин має на це повне право.

"Крім того, боді-камери тих осіб, що проводять перевірку, також мають фіксувати відповідну процедуру", — додала адвокатка.

На місці зупинки був присутній і представник СБУ, який також пропонував чоловікові поїхати з ним, адже побачив у документах людини донецьку прописку. Після цього громадянин знову попросив скласти протокол, зазначивши, що згодний їхати лише в цьому випадку.

Тим часом на місце зупинки прибув бус, людину "запакували" в нього із застосуванням фізичної сили, з використанням зброї й завданням тілесних ушкоджень.

"Перевищення повноважень, застосування зброї та спецзасобів переслідується кримінальним законодавством. Для нашого клієнта ця історія закінчилася позитивно: ми забрали його з ТЦК, наразі у нас подано низку скарг і заяв до поліції, де відкриваються кримінальні провадження щодо дій співробітників Служби безпеки України, поліції, а також представників ТЦК", — розповіла адвокатка.

Як має відбуватися затримання відповідно до закону

Оксана Доготер нагадала, що згідно із законодавством затримання особи може відбуватися тільки у разі, якщо вона оголошена в розшук, або якщо в неї немає з собою військово-облікового документа.

Затримання особи відбувається з використанням відповідних спецзасобів фіксації, зокрема боді-камер, а також із роз'ясненням людині її прав та обов'язків. Оксана Доготер наголосила, що військовозобов’язані мають право на участь адвоката під час такого затримання.

Також у ТЦК мають належним чином оформити всі документи.

За словами Оксани Доготер, мобілізація була б більш ефективною, якби всі сторони чітко дотримувалися тих норм, які прописані в законі.

"Особи, які були примусово мобілізовані, в 95% не виконують своїх обов'язків як військовослужбовці і є потенційно наступними "сезчешниками", тобто тими особами, які тікають із військових частин. На моє велике переконання, наразі сама держава спонукає людей до того, щоб вони зверталися по допомогу, замовляючи супровід адвоката в ТЦК, який захистить їхнє право на мобілізацію за законом перед державою", — зазначила адвокатка.

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10:45 Одна людина загинула та понад десяток поранені внаслідок обстрілів Херсонщини

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