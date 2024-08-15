Мобилизация в Украине — как должно задерживаться и как противодействовать незаконным действиям ТЦК

Проверка документов у военнообязанного. Иллюстрационное фото: УНИАН

Законодательные изменения по мобилизации должны сделать невозможными все противозаконные действия со стороны представителей ТЦК и полиции. Но на практике "бусификация" продолжается.

Об этом рассказала адвокат по уголовному и военному праву адвокатского объединения "Актум" Оксана Доготер в эфире Еспресо.

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Целесообразными ли были законодательные изменения по мобилизации

"По моему мнению, как специалиста в области права, это нужно было делать уже давно. Мы как всегда опаздываем с принятием важных законов. На сегодняшний день постановлением утвержден порядок 560-й, которым четко и конкретно урегулированы нормы, обязанности и права каждого участника мобилизации. И представители ТЦК, и представители полиции, а также военнообязанные, резервисты и призывники имеют ограниченный объем прав и обязанностей по указанному порядку", — рассказала адвокат.

Утвержденный порядок предусматривает, что все военнообязанные должны обязательно иметь при себе военно-учетный документ, актуализировать который они должны до 16 июля включительно. Отсутствие этих документов может служить основанием для задержания с целью дальнейшей доставки в ТЦК для составления протоколов о совершении административного правонарушения, связанного с мобилизацией.

Адвокат подчеркнула, что такое задержание происходит также в рамках Кодекса Украины об административных правонарушениях с определенным порядком и правилами совершения такого действия работником полиции.

При этом, по ее словам, на бумаге все четко прописано, а на практике происходит множество нарушений.

Какие нарушения наиболее распространены и как действовать в случае незаконного задержания

В качестве примера Оксана Доготер привела ситуацию, которая произошла в Ужгороде. Полиция остановила автомобиль мужчины, который ехал по городу вместе с женой. Однако вместо правоохранителя к водителю подошел представитель ТЦК, являющийся нарушением, поскольку останавливать транспортные средства может только представившийся полицейский, сообщить причину остановки и уже потом проводить соответствующую проверку с участием сотрудника ТЦК. Представитель ТЦК пересмотрел военно-учетные документы, которые были актуализированы в соответствии с законом. Однако после осмотра документов представитель ТЦК заявил об отсутствии у человека права на отсрочку и потребовал уехать с ним.

Адвокат подчеркнула, что гражданин стоял на учете в ТЦК, но в другом городе, поэтому приглашение в другой территориальный центр является также незаконным.

"Лицо может быть мобилизовано только из того ТЦК, где он стоит на учете. С дороги мобилизация не происходит. Необходимо должным образом оформить протокол для того, чтобы лицо переместить в ТЦК, или выдать соответствующую повестку", — пояснила Оксана Доготер.

По замечанию мужчины о том, что он готов ехать только после составления протокола или выдачи повестки, сотрудник полиции отказался составлять протокол об админзадержании, отметив, что оснований для этого нет. Однако работники ТЦК и дальше препятствовали гражданину ехать дальше по своим делам.

По словам Оксаны Доготер, очень важно фиксировать все нарушения на видео, как, собственно, и совершил военнообязанный. Согласно закону, каждый гражданин имеет на это полное право.

"Кроме того, боди-камеры проводящих проверку также должны фиксировать соответствующую процедуру", — добавила адвокат.

На месте остановки присутствовал и представитель СБУ, который также предлагал мужчине поехать с ним, увидев в документах человека донецкую прописку. После этого гражданин снова попросил составить протокол, отметив, что согласен ехать только в этом случае.

Тем временем на место остановки прибыл бус, человека "упаковали" в него с применением физической силы, с использованием оружия и нанесением телесных повреждений.

"Превышение полномочий, применение оружия и спецсредств преследуется уголовным законодательством. Для нашего клиента эта история закончилась положительно: мы забрали его с ТЦК, пока у нас подан ряд жалоб и заявлений в полицию, где открываются уголовные производства по действиям сотрудников Службы безопасности Украины, полиции, а также представителей ТЦК", — рассказала адвокат.

Как должно происходить задержание в соответствии с законом

Оксана Доготер напомнила, что согласно законодательству задержание лица может происходить только в случае, если оно объявлено в розыск, или если у него нет с собой военно-учетного документа.

Задержание лица происходит с использованием соответствующих спецсредств фиксации, в частности боди-камер, а также с разъяснением человеку его прав и обязанностей. Оксана Доготер отметила, что военнообязанные имеют право на участие адвоката во время такого задержания.

Также в ТЦК должны как следует оформить все документы.

По словам Оксаны Доготер, мобилизация была бы более эффективной, если бы все стороны четко соблюдали нормы, прописанные в законе.

"Лица, которые были принудительно мобилизованы, в 95% не выполняют свои обязанности как военнослужащие и являются потенциально следующими "сезчешниками", то есть теми лицами, которые бегут из воинских частей. По моему большому убеждению, сейчас само государство побуждает людей к тому, чтобы они обращались за помощью, заказывая сопровождение адвоката в ТЦК, который защитит их право на мобилизацию по закону перед государством", — отметила адвокат.