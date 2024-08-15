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У Дніпрі судили чоловіка, який використав газовий балончик проти працівників ТЦК та поліції

15 серпня 2024 22:33
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
У Дніпрі чоловік застосував газовий балончик проти працівників ТЦК та поліції — його судили
Судове засідання. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

 У Дніпрі під час інформування громадян представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки один з чоловіків намагався втекти. Він застосував проти військкомів газовий балончик.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

8 липня цього року працівники поліції та ТЦК помітили на вулиці чоловіка віком приблизно 25-30 років та вирішили перевірити його військово-облікові документи. 

Правоохоронці встановили, що громадянин перебуває в активному розшуку, після чого той почав втікати. Коли його наздогнали чоловік вирішив застосувати проти поліції та військкомів газовий балончик, внаслідок чого ті дістали хімічні опіки рогівки та слизових оболонок обох очей.

Рішення суду

31 липня між прокурором та захистом громадянина було укладено угоду про визнання винуватості.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки ("умовно") з випробувальним терміном один рік. Також засуджений відшкодував моральну шкоду правоохоронцям.

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