У Хмельницькому чоловік із ножем напав на військовослужбовця — що йому загрожує

Працівники ТЦК перевіряють документи і роздають повістки. ФОТО: Суспільне Чернігів

У середу, 11 червня, у Хмельницькому чоловік напав на працівника Територіального центру компектування, військовослужбовець отримав ножове поранення. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями.

Про це розповіла начальниця сектору комунікації Нацполіції Хмельницької області Інна Глега для Суспільного у середу, 12 червня.

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Напад на працівника ТЦК у Хмельницькому

У населеному пункті Книжківці в Хмельницькому району військовозобов’язаний напав на представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки із ножем. Це трапилося під час того, як працівники ТЦК проводили заходи з перевірки документів та оповіщення чоловіків призовного віку.

"Група оповіщення Хмельницького РТЦК та СП здійснювала заходи щодо перевірки документів та оповіщення військовозабовʼязаних.

Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ніж та здійснив напад на військовослужбовця якого поранив у ліве плече зі сторони спини", — повідомили у Хмельницькому ТЦК.

Після поранення військовослужбовці затримали правопорушника та викликали поліцію. Під час обшуку на місці події в нього виявили заборонену речовину та шокер.

Поранений військовослужбовець. Фото: Хмельницький обласний ТЦК та СП

"Я тільки за чутками знаю, що спинили хлопця. А він ножем вдарив його. А що, як там, я конкретно не можу сказати. Чи часто біля нас ТЦК їздять? Ми не знаємо, яка то машина. А чи вона, чи не вона. Казали, біля магазину на Пілотській вони часто стоять. В нас так само хлопця спіймали і забрали. Їхав на роботу і там перепинили", — зазначила місцева жителька вулиці Цегельної, де стався інцидент, Лариса.

Допис Хмельницького обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

Наразі військовослужбовець ТЦК, який отримав ножове поранення перебуває у шпиталі, розповіла начальниця служби зв’язків з громадськістю Хмельницького обласного ТЦК та СП Ангеліна Оліферук.

За фактом нападу чоловіка на працівника ТЦК правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями — "Легке тілесне ушкодження" та "Незаконне зберігання наркотичних засобів".

"За частиною 1 статті 125 ККУ. Це легке тілесне ушкодження. Наразі триває розслідування. Окрім того, під час поверхневого огляду в чоловіка виявили речовину, схожу на наркотичну. Вона направлена на експертизу. За даним фактом також відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 ККУ", — зазначила начальниця сектору комунікації Нацполіції Хмельницької області.

У Міністерстві оборони прокоментували негативне ставлення у суспільстві до працівників ТЦК. Там зазначили, що коли військові поверталися пораненими з фронту, то їм дякували, але коли вони пішли працювати згодом у ТЦК та СП, то їх стали ненавидіти.

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