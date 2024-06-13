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В Хмельницком мужчина ударил ножом работника ТЦК — что грозит нападающему

13 июня 2024 12:43
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Хмельницком мужчина с ножом напал на военнослужащего — что ему угрожает
Сотрудники ТЦК проверяют документы и раздают повестки. ФОТО: Суспільне Чернигов
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В среду, 11 июня, в Хмельницком мужчина напал на работника Территориального центра комплектования, военнослужащий получил ножевое ранение. Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям.

Об этом рассказала начальник сектора коммуникации Нацполиции Хмельницкой области Инна Глега для Суспільного в среду, 12 июня.

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Нападение на работника ТЦК в Хмельницком

В населенном пункте Книжковцы в Хмельницком районе военнообязанный напал на представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки с ножом. Это произошло во время того, как работники ТЦК проводили мероприятия по проверке документов и оповещения мужчин призывного возраста.

"Группа оповещения Хмельницкого РТЦК и СП осуществляла мероприятия по проверке документов и оповещения военнообязанных. Во время проверки документов гражданин 1984 года рождения получил нож и совершил нападение на военнослужащего, которого ранил в левое плечо со стороны спины" , — сообщили в Хмельницком ТЦК.

После ранения военнослужащие задержали правонарушителя и вызвали полицию. В ходе обыска на месте происшествия у него обнаружили запрещенное вещество и шокер.

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Раненый военнослужащий. Фото: Хмельницкий областной ТЦК и СП

"Я только понаслышке знаю, что остановили парня. А он ножом ударил его. А что, как там, я конкретно не могу сказать. Часто ли возле нас ТЦК ездят? Мы не знаем, какая это машина. А она ли, или не она говорили, возле магазина на Пилотской они часто стоят. У нас так же парня поймали и забрали", — отметила местная жительница улицы Кирпичной, где произошел инцидент Лариса.

В Хмельницком мужчина ударил ножом работника ТЦК — что грозит нападающему - фото 2
Сообщение Хмельницкого областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

В настоящее время военнослужащий ТЦК, получивший ножевое ранение находится в госпитале, рассказала начальница службы связей с общественностью Хмельницкого областного ТЦК и СП Ангелина Олиферук.

По факту нападения мужчины на работника ТЦК правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям — "Легкое телесное повреждение" и "Незаконное хранение наркотических средств".

"По части 1 статьи 125 УКУ. Это легкое телесное повреждение. В настоящее время продолжается расследование. Кроме того, во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество, похожее на наркотическое. Оно направлено на экспертизу. По данному факту также открыто уголовное производство по части 1 статьи 309 ККУ", — отметила   начальник сектора коммуникации Нацполиции Хмельницкой области.

В Министерстве обороны прокомментировали негативное отношение к работникам ТЦК в обществе. Там отметили, что когда военные возвращались ранеными с фронта, то их благодарили, но когда они пошли работать со временем в ТЦК и СП, их стали ненавидеть.

Раньше мы писали о скандале с задержанием медиков бригады скорой помощи работниками Территориального центра комплектования в Одессе. Врач, присутствовавший во время инцидента, рассказала свою версию событий.

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