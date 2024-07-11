Вистрибнув з вікна ТЦК — в ОК "Захід" прокоментували ситуацію

Чоловік стоїть біля вікна. Ілюстративне фото: Flickr

В Чернівцях військовозобов'язаний вистрибнув з вікна територіального центру комплектування та соціальної підтримки і зламав ногу. Оперативне командування "Захід" заявило, що з боку військовослужбовців ТЦК та СП неправомірних дій зафіксовано не було.

Про це пресслужба ОК "Захід" повідомила в Telegram у четвер, 11 липня.

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Вистрибнув з вікна ТЦК

У мережі поширилися повідомлення про те, що в Чернівцях чоловіка незаконно затримали, доставили до ТЦК, а після цього направили на ВЛК. Також повідомлялося, що військовозобов'язаний вистрибнув з вікна та отримав перелом кісток колінного суглоба правої ноги.

Військові зазначають, що чоловік не мав при собі військово-облікових документів. Через це поліцейські доставили його в Чернівецьке ОТЦК, щоб на нього склали адміністративний протокол. Виявилося, що чоловік мав статус військовозобов'язаного, проте не відвідував ТЦК і СП і ухилявся від виконання військового обов'язку.

Допис адвокатки, яка розповсюджувала інформацію про інцидент. Фото: скриншот

"Але вирішив далі ухилитися від свого обовʼязку та вистрибнув з вікна за межі приміщення мобілізаційного центру, таким чином умисно себе травмувавши", — написали в ОК "Захід".

Там зазначили, що представники ТЦК та СП не здійснювали неправомірних дій щодо військовозобов'язаного.

Нагадаємо, у Рівненській області військовозобов'язаний, який не мав при собі належних документів, намагався порізати собі вени ключем.

Також ми писали, що нещодавно в мережі опубліковане відео, на якому поліцейські силою затримали чоловіка й повезли його до ТЦК.