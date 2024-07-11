Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна ТЦК и сломал ногу — в ОК "Запад" прокомментировали инцидент arrow

В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна ТЦК и сломал ногу — в ОК "Запад" прокомментировали инцидент

11 июля 2024 22:48
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Выпрыгнул из окна ТЦК — в ОК "Запад" прокомментировали ситуацию
Мужчина стоит около окна. Иллюстративное фото: Flickr
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Черновцах военнообязанный выпрыгнул из окна территориального центра комплектования и социальной поддержки и сломал ногу. Оперативное командование "Запад" заявило, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП неправомерных действий зафиксировано не было.

Об этом пресс-служба ОК "Запад" сообщила в  Telegram в четверг, 11 июля.

Читайте также:

Выпрыгнул из окна ТЦК

В сети распространились сообщения о том, что в Черновцах мужчину незаконно задержали, доставили в ТЦК, а затем направили на ВВК. Также сообщалось, что военнообязанный выпрыгнул из окна и получил перелом костей коленного сустава правой ноги.

Сообщение адвоката, которая распространяла информацию об инциденте. Фото: скриншот
Сообщение адвоката, которая распространяла информацию об инциденте. Фото: скриншот

Военные отмечают, что у мужчины не было при себе военно-учетных документов. Поэтому полицейские доставили его в Черновицкое ОТЦК, чтобы на него составили административный протокол. Оказалось, что мужчина имел статус военнообязанного, однако не посещал ТЦК и СП и уклонялся от исполнения воинского долга.

"Но решил дальше уклониться от своей обязанности и выпрыгнул из окна за пределы помещения мобилизационного центра, таким образом умышленно себя травмировав", — написали в ОК "Запад".

Там отметили, что представители ТЦК и СП не совершали неправомерных действий в отношении военнообязанного.

Напомним, в Ровенской области военнообязанный, не имевший при себе положенных документов, пытался порезать себе вены ключом.

Также мы писали, что недавно в сети опубликовано видео, на котором полицейские силой задержали мужчину и увезли его в ТЦК.

скорая помощь Черновцы Украина Черновицкая область мобилизация ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно