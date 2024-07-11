Выпрыгнул из окна ТЦК — в ОК "Запад" прокомментировали ситуацию

Мужчина стоит около окна. Иллюстративное фото: Flickr

В Черновцах военнообязанный выпрыгнул из окна территориального центра комплектования и социальной поддержки и сломал ногу. Оперативное командование "Запад" заявило, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП неправомерных действий зафиксировано не было.

Об этом пресс-служба ОК "Запад" сообщила в Telegram в четверг, 11 июля.

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Выпрыгнул из окна ТЦК

В сети распространились сообщения о том, что в Черновцах мужчину незаконно задержали, доставили в ТЦК, а затем направили на ВВК. Также сообщалось, что военнообязанный выпрыгнул из окна и получил перелом костей коленного сустава правой ноги.

Сообщение адвоката, которая распространяла информацию об инциденте. Фото: скриншот

Военные отмечают, что у мужчины не было при себе военно-учетных документов. Поэтому полицейские доставили его в Черновицкое ОТЦК, чтобы на него составили административный протокол. Оказалось, что мужчина имел статус военнообязанного, однако не посещал ТЦК и СП и уклонялся от исполнения воинского долга.

"Но решил дальше уклониться от своей обязанности и выпрыгнул из окна за пределы помещения мобилизационного центра, таким образом умышленно себя травмировав", — написали в ОК "Запад".

Там отметили, что представители ТЦК и СП не совершали неправомерных действий в отношении военнообязанного.

Напомним, в Ровенской области военнообязанный, не имевший при себе положенных документов, пытался порезать себе вены ключом.

Также мы писали, что недавно в сети опубликовано видео, на котором полицейские силой задержали мужчину и увезли его в ТЦК.