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Повалили на землю та повезли в ТЦК — омбудсмен звернувся до поліції щодо інциденту в Чернівцях

5 липня 2024 15:30
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Омбудсмен звернувся до Нацполіції й ДБР через дії патрульних у Чернівцях
Скриншот з відео із затриманням чоловіка поліцейськими
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Нацполіції та Державного бюро розслідувань через дії патрульних в Чернівцях. В мережі опубліковане відео, на якому поліцейські силою затримали чоловіка й повезли його до ТЦК.

Про це омбудсмен повідомив у Telegram у середу, 5 липня.

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"Кричущий випадок порушення поліцейськими міста Чернівці прав і свобод людини очікує належної правової оцінки. До мене звернувся громадянин щодо неправомірних дій працівників патрульної поліції міста Чернівці. Зі слів заявника, поліцейські незаконно його затримали, побили та доставили до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік поскаржився й на те, що працівники поліції не забезпечили його право на правничу допомогу", — написав Лубінець.

За його словами, відео, на якому зафіксовано перебіг подій, підтверджує, що поліцейські із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля.

Омбудсмен звернувся до Нацполіції й ДБР 

"При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання. Подібні факти порушень поліцейськими прав і свобод людини та громадянина потребують належного реагування, тому я звернувся до керівників Національної поліції України та Державного бюро розслідувань", — додав омбудсмен.

Лубінець переконаний, що особам, які перевищують свої службові повноваження, зневажають права і свободи людини, принижують людську гідність, не місце серед тих, хто покликаний захищати людину від імені держави.

Це вже не перше подібне скандальне відео з Чернівців. Нещодавно в місті працівники ТЦК та поліція силою утримували чоловіка. 

Нагадаємо, щодня для роботи на вулицях українських міст разом із працівниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Нацполіція виділяє до пів тисячі патрулів. Міністр МВС України Ігор Клименко назвав точну цифру — станом на сьогодні це 513 патрулів. 

До слова, щоб запобігти конфліктам працівників ТЦК із цивільними, в Україні хочуть врегулювати роботу співробітників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та створити для цього військову поліцію.

ДБР Чернівці Дмитро Лубінець омбудсмен ТЦК та СП Нацполіція затримання

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