Омбудсмен обратился в Нацполицию и ДБР из-за действий патрульных в Черновцах

Скриншот с видео с задержанием мужчины полицейскими

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Нацполицию и Государственное бюро расследований из-за действий патрульных в Черновцах. В сети опубликовано видео, на котором полицейские силой задержали мужчину и увезли его в ТЦК.

Об этом омбудсмен сообщил в Telegram в среду, 5 июля.

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"Вопиющий случай нарушения полицейскими города Черновцы прав и свобод человека ожидает надлежащей правовой оценки. Ко мне обратился гражданин по поводу неправомерных действий работников патрульной полиции города Черновцы. По словам заявителя, полицейские незаконно его задержали, избили и доставили в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Мужчина пожаловался и на то, что сотрудники полиции не обеспечили его право на юридическую помощь", — написал Лубинец.

По его словам, видео, на котором зафиксирован ход событий, подтверждает, что полицейские с применением физической силы бросили мужчину на землю, надели ему специальные средства (наручники) и посадили в служебный автомобиль.

Омбудсмен обратился в Нацполицию и ДБР

"При этом мужчина какого-либо сопротивления работникам полиции не оказывал, а пытался выяснить основания его задержания. Подобные факты нарушений полицейскими прав и свобод человека и гражданина нуждаются в надлежащем реагировании, поэтому я обратился к руководителям Национальной полиции Украины и Государственному бюро расследований", — добавил омбудсмен.

Лубинец убежден, что лицам, которые превышают свои служебные полномочия, презирают права и свободы человека, унижают достоинство человека, не место среди тех, кто призван защищать человека от имени государства.

Это уже не первое подобное скандальное видео из Черновцов. Недавно в городе работники ТЦК и полиция силой удерживали мужчину.

Напомним, каждый день для работы на улицах украинских городов вместе с работниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки Нацполиция выделяет до полутысячи патрулей. Министр МВД Украины Игорь Клименко назвал точную цифру — на сегодня это 513 патрулей.

К слову, чтобы предотвратить конфликты работников ТЦК с гражданскими, в Украине хотят урегулировать работу сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и создать для этого военную полицию.