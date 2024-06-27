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У Чернівецькому ТЦК прокоментували відео, на якому військові силоміць "пакують" чоловіка до автобуса

27 червня 2024 08:30
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Ігор Семенюк
Редактор
Пакування" військовозобов'язаного до автобуса — як коментують інцидент у Чернівецькому ТЦК
ТЦК силоміць саджають чоловіка до автобуса. Скриншот відео
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

У середу, 26 червня, у соцмережах поширили відео, відзняте в Чернівцях. У цьому ролику зафіксовано, як люди у військовій формі намагаються силоміць посадити чоловіка до бусу.

Інцидент вже прокоментували в Чернівецькому обласному ТЦК.

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Скриншот повідомлення Чернігівського ТЦК

Що кажуть у ТЦК щодо скандалу з військовозобов'язаним

У військкоматі зазначили, що громадянина, який фігурує у відео, визнали придатним до військової служби, але він все-таки намагався втекти із ТЦК та СП. Через це військовослужбовці були змушені допомогти порушнику повернутися до автобусу, аби в подальшому він все ж таки пройшов військову підготовку.

"У країні триває загальна мобілізація, і конституційним обов'язком кожного громадянина є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Водночас війська потребують підтримки та поповнення особовим складом", — йдеться в повідомленні ТЦК.

Нагадаємо, у Черкасах ТЦК відмовився надати відстрочку від мобілізації чоловіку, який утримує батьків із інвалідністю. Через це військовозобов'язаний звернувся до суду.

Також ми повідомляли про напад військовозобов'язаного  мешканця Волинської області на офіцера ТЦК. За вчинене порушнику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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