"Упаковывание" военнообязанного в автобус — как комментируют инцидент в Черновицком ТЦК

ТЦК насильно сажают мужчину в автобус. Скриншот видео

В среду, 26 июня, в соцсетях распространили видео, отснятое в Черновцах. В этом ролике зафиксировано, как люди в военной форме пытаются силой посадить мужчину в бус.

Инцидент уже прокомментировали в Черновицком областном ТЦК.

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Что говорят в ТЦК о скандале с военнообязанным

В военкомате отметили, что фигурирующего в видео гражданина признали годным к военной службе, но он все-таки пытался бежать из ТЦК и СП. Из-за этого военнослужащие были вынуждены помочь нарушителю вернуться к автобусу, чтобы в дальнейшем он все же прошел военную подготовку.

"В стране идет общая мобилизация, и конституционной обязанностью каждого гражданина является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. В то же время войска нуждаются в поддержке и пополнении личным составом", — говорится в сообщении ТЦК.

Напомним, в Черкассах ТЦК отказался предоставить отсрочку от мобилизации мужчине, который содержит родителей с инвалидностью. Из-за этого военнообязанный обратился в суд.

Также мы сообщали о нападении военнообязанного жителя Волынской области на офицера ТЦК. За совершенное нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.