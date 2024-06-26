На Волині відкрили справу за напад на офіцера ТЦК

Українській військовий. Фото: Суспільне

У селищі Шацьк Волинської області військовозобов’язаний громадянин напав на офіцера теріторіального центру комплектування та соцпідтримки. Через це в поліції відкрили на нападника кримінальну справу.

Про це повідомив у Фейсбуці Волинський обласний ТЦК та СП у Telegram у середу, 26 червня.

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За даними ТЦК, вчора в Шацьку військовозобов'язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків.

Зазначається, що у поліції на нападника відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України.

Відповідно до цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов'язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, в Луцьку стався черговий скандал за участю працівників ТЦК СП, коли цивільні напали на військкомів з застосуванням газового балончика. Проте передумови конфлікту невідомі.

Раніше на Волині викрили корумпованих працівників обласного ТЦК СП, де двоє офіцерів отримали хабаря.

Також скандал з ТЦК трапився в Одесі: чоловік не зупинився на блокпосту на їхню вимогу і "протягнув" на капоті свого автомобіля двох військкомів, внаслідок чого один з них отримав травму голови.