В Волынской области возбуждено дело за нападение на офицера ТЦК

На Волыни мужчина напал на офицера ТЦК — ему грозит заключение
В поселке Шацк Волынской области военнообязанный гражданин напал на офицера территориального центра комплектования и соцподдержки. Из-за этого в полиции возбудили в отношении нападающего уголовное дело.
Об этом сообщил в Фейсбуке Волынский областной ТЦК и СП в Telegram в среду, 26 июня.
Нападающему грозит до пяти лет за решеткой
По данным ТЦК, вчера в Шацке военнообязанный гражданин совершил нападение на офицера группы оповещения Четвертого отдела Ковельского РТЦК и СП при исполнении им служебных обязанностей.
Отмечается, что в полиции на нападающего возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса.
Согласно этой статье, нападение на должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей является тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Напомним, в Луцке произошел очередной скандал с участием работников ТЦК СП, когда гражданские напали на военкомов с применением газового баллончика. Однако предпосылки конфликта неизвестны.
Ранее на Волыни разоблачили коррумпированных работников областного ТЦК СП, где двое офицеров получили взятки.
Также скандал с ТЦК произошел в Одессе: мужчина не остановился на блокпосту по их требованию и "протащил" на капоте своего автомобиля двух военнослужащих, в результате чего один из них получил травму головы.
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