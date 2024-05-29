ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

Перевірка даних військовозобов’язаного на ринку. Фото: "Телеграфъ"

Для того, аби отримати вичерпну інформацію про військовозобов’язаних, територіальні центри комплектування зараз використовують різні державні реєстри. Крім того, ТЦК зв’язуються із роботодавцями, аби отримати дані про перебування ухилянтів від мобілізації.

Про це заявив підполковник Павло Литвин, який керує мобілізаційним відділом у територіальному центрі комплектування Солом’янського району Києва, пише "Знай.UA".

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Проблеми паперового обліку

За словами мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва, облік військовозобов’язаних, який раніше вівся у паперовому форматі, мав низку недоліків.

Зокрема, не завжди працівники цих структур мали можливість отримати вичерпну інформацію про того чи іншого військовозобов’язаного.

"Спробуй вручити повістку, якщо людина не відчиняє двері", — наголосив Павло Литвин.

Сучасні нововведення в ТЦК

Зараз же територіальні центри комплектування, використовуючи систему "Оберіг", можуть отримувати доступ до різних державних реєстрів, що полегшить пошук військовозобов’язаних громадян.

Зокрема, є можливість зв’язатися із роботодавцем військовозобов’язаного – і таким чином знайти ухилянта та доправити його до територіального центру комплектування.

Нагадаємо, що Новини.LIVE повідомляли список адрес та телефонів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у великих українських містах.

Крім того, раніше у ТЦК пояснили, як чоловіки на ТОТ можуть оновити свої військово-облікові дані.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу через мобілізацію. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК.