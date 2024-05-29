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ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

29 мая 2024 14:49
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится
Проверка данных военнообязанных на рынке. Фото: "Телеграфъ"
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Для того чтобы получить исчерпывающую информацию о военнообязанных, территориальные центры комплектования сейчас используют разные государственные реестры. Кроме того, ТЦК связываются с работодателями, чтобы получить сведения о пребывании уклоняющихся от мобилизации.

Об этом заявил подполковник Павел Литвин, руководящий мобилизационным отделом в территориальном центре комплектования Соломенского района Киева, пишет "Знай.UA".

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Проблемы бумажного учета

По словам мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева, учет военнообязанных, который ранее велся в бумажном формате, имел ряд недостатков.

В частности, не всегда работники этих структур имели возможность получить исчерпывающую информацию о том или ином военнообязанном.

"Попробуй вручить повестку, если человек не открывает дверь", — подчеркнул Павел Литвин.

Современные нововведения в ТЦК

Сейчас же территориальные центры комплектования, используя систему "Оберіг", могут получать доступ к разным государственным реестрам, что облегчит поиск военнообязанных граждан.

В частности, есть возможность связаться с работодателем военнообязанного — и таким образом найти уклониста и доставить его в территориальный центр комплектования.

Напомним, что Новини.LIVE сообщали список адресов и телефонов территориальных центров комплектования и социальной поддержки в крупных украинских городах.

Кроме того, ранее в ТЦК объяснили, как мужчины на ВОТ могут обновить свои военно-учетные данные.

Также Новини.LIVE сообщали, что Черниговский областной музыкально-драматический театр приостанавливает работу из-за мобилизации. Практически всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК.

ТЦК и СП
Киев
мобилизация
война в Украине
реестр Оберіг

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