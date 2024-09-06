У Закарпатському ТЦК відреагували на заяву Лубінця про побиття військовозобов'язаного до смерті

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Закарпатське ОТЦК та СП

У мережі з'явилася інформація про загибель військовозобов'язаного, нібито через побиття працівниками ТЦК. Закарпатський територіальний центр комплектування спростував інформацію, пояснивши, що його смерть була спричинена природним захворюванням.

Про це повідомила пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП у Facebook у п'ятницю, 6 вересня.

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Закарпатський ТЦК заперечив побиття військовозобов'язаного до смерті

У четвер 5 вересня, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до його представника звернулася громадянка України, яка повідомила про незаконне затримання працівниками ТЦК її батька та побиття, що призвело до його смерті.

У Закарпатському ТЦК офіційно заперечили інформацію про побиття військовозобов'язаного. Зазначається, що причиною смерті громадянина, призваного на військову службу, стало природне захворювання.

За даними ТЦК, 28 серпня 2024 року громадянин був затриманий поліцією через інцидент зі співмешканкою, після чого його доставили до Мукачівського ТЦК для перевірки військових даних.

"Під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою він застосував до неї засоби фізичного впливу, внаслідок чого вона звернулася до правоохоронних органів. Після чоловік був доставлений до Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних", — йдеться в повідомленні.

Було встановлено що громадянин підлягає призову на військову службу. Після проходження медкомісії його направили до навчального центру. Під час транспортування 1 вересня він поскаржився на погіршення самопочуття, і був госпіталізований.

"На жаль, 4 вересня громадянин помер в лікарні. За висновком судово-медичної експертизи, встановлено, що смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) та не пов'язано з травматичними подіями", — зазначили у Закарпатському ТЦК.