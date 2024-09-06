На Чернігівщині чоловік оприлюднив фото працівників ТЦК у закритому каналі — як його покарав суд

Вручення повісток військовозобов'язаним в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Чоловік із Чернігівщини сфотографував співробітників ТЦК, які здійснювали оповіщення призовників, і виклав ці фото у Viber-канал, де інформують про переміщення військових нарядів. Суд визнав його винним у перешкоджанні мобілізації та призначив умовний термін покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На Чернігівщині чоловік, який працював сторожем у Прилуцькій гімназії №3, у квітні 2024 року сфотографував трьох співробітників, які проводили оповіщення громадян призовного віку.

Ці фото він розмістив у Viber-каналі, що інформує мешканців області про дислокацію та переміщення нарядів поліції та військовослужбовців ТЦК та СП.

Це було зроблено з метою перешкоджання діяльності ТЦК зі здійснення мобілізаційних заходів, аби учасники каналу мали змогу уникнути вручення повісток та подальшої мобілізації.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Сторони дійшли згоди про можливість виправлення засудженого без відбування тюремного покарання реально.

Рішення суду

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Після визнання своєї провини, суд ухвалив рішення про призначення покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, з можливістю відбування цього терміну умовно.

Протягом одного року засуджений перебуватиме на випробувальному терміні. Він зобов'язаний періодично реєструватися в органах пробації та повідомляти про зміни місця проживання чи роботи.

Вирок може бути оскаржений.