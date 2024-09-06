На Черниговщине мужчина обнародовал фото работников ТЦК в закрытом канале — как его наказал суд

Вручение повесток военнообязанным в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Мужчина с Черниговской области сфотографировал сотрудников ТЦК, которые осуществляли оповещение призывников, и выложил эти фото в Viber-канал, где информируют о перемещении военных нарядов. Суд признал его виновным в препятствовании мобилизации и назначил условный срок наказания.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Черниговской области мужчина, работавший сторожем в Прилуцкой гимназии №3, в апреле 2024 года сфотографировал трех сотрудников, которые проводили оповещения граждан призывного возраста.

Эти фото он разместил в Viber-канале, информирующем жителей области о дислокации и перемещении нарядов полиции и военнослужащих ТЦК и СП.

Это было сделано с целью препятствования деятельности ТЦК по осуществлению мобилизационных мероприятий, чтобы участники канала могли избежать вручения повесток и дальнейшей мобилизации.

В суд поступило соглашение о признании виновности. Стороны пришли к согласию о возможности исправления осужденного без отбывания тюремного наказания реально.

Решение суда

Прилукский горрайонный суд Черниговской области признал местного жителя виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

После признания своей вины, суд принял решение о назначении наказания в виде пяти лет лишения свободы с возможностью отбывания этого срока условно.

В течение одного года осужденный будет находиться на испытательном сроке. Он обязан периодически регистрироваться в органах пробации и сообщать об изменениях места жительства или работы.

Приговор может быть оспорен.