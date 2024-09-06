На Черниговщине мужчина обнародовал фото работников ТЦК в закрытом канале — как его наказал суд

На Черниговщине мужчина сфотографировал и выложил работу работников ТЦК — что решил суд
Мужчина с Черниговской области сфотографировал сотрудников ТЦК, которые осуществляли оповещение призывников, и выложил эти фото в Viber-канал, где информируют о перемещении военных нарядов. Суд признал его виновным в препятствовании мобилизации и назначил условный срок наказания.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В Черниговской области мужчина, работавший сторожем в Прилуцкой гимназии №3, в апреле 2024 года сфотографировал трех сотрудников, которые проводили оповещения граждан призывного возраста.
Эти фото он разместил в Viber-канале, информирующем жителей области о дислокации и перемещении нарядов полиции и военнослужащих ТЦК и СП.
Это было сделано с целью препятствования деятельности ТЦК по осуществлению мобилизационных мероприятий, чтобы участники канала могли избежать вручения повесток и дальнейшей мобилизации.
В суд поступило соглашение о признании виновности. Стороны пришли к согласию о возможности исправления осужденного без отбывания тюремного наказания реально.
Решение суда
Прилукский горрайонный суд Черниговской области признал местного жителя виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.
После признания своей вины, суд принял решение о назначении наказания в виде пяти лет лишения свободы с возможностью отбывания этого срока условно.
В течение одного года осужденный будет находиться на испытательном сроке. Он обязан периодически регистрироваться в органах пробации и сообщать об изменениях места жительства или работы.
Приговор может быть оспорен.
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