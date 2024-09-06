В Закарпатском ТЦК отреагировали на заявление Лубинца об избиении военнообязанного к смерти

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Закарпатское ОТЦК и СП

В сети появилась информация о гибели военнообязанного, якобы из-за избиения работниками ТЦК. Закарпатский территориальный центр комплектования опроверг информацию, объяснив, что его смерть была вызвана естественным заболеванием.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского ОТЦК и СП в Facebook в пятницу, 6 сентября.

Читайте также:

Закарпатский ТЦК отрицает избиение военнообязанного к смерти

В четверг 5 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что к его представителю обратилась гражданка Украины, которая сообщила о незаконном задержании работниками ТЦК ее отца и избиении, что привело к его смерти.

В Закарпатском ТЦК официально отрицают информацию об избиении военнообязанного. Отмечается, что причиной смерти призванного на военную службу гражданина стало естественное заболевание.

По данным ТЦК, 28 августа 2024 года гражданин был задержан полицией из-за инцидента с сожительницей, после чего был доставлен в Мукачевский ТЦК для проверки военных данных.

"Во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей он применил к ней средства физического воздействия, в результате чего она обратилась в правоохранительные органы. После мужчина был доставлен в Мукачевский РТЦК и СП для проверки военно-учетных данных", — говорится в сообщении.

Было установлено, что гражданин подлежит призыву на военную службу. После прохождения медкомиссии его направили в учебный центр. Во время транспортировки 1 сентября он пожаловался на ухудшение самочувствия и был госпитализирован.

"К сожалению, 4 сентября гражданин скончался в больнице. По заключению судебно-медицинской экспертизы, установлено, что смерть наступила в результате естественного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не связано с травматическими событиями", — отметили в Закарпатском ТЦК.