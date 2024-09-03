В Україні зросла кількість скарг на порушення прав громадян у ТЦК — офіс омбудсмана озвучив цифри

Слідчі дії в районному ТЦК та СП в Одесі. Фото ілюстративне: ДБР

В Україні щотижня півтори сотні громадян звертаються до уповноваженого з прав людини зі скаргами на дії працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Так, у 2024 році кількість звернень зросла в шість разів.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Українська Правда".

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Звернення на порушення прав у ТЦК

З початку 2024 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав понад 1,6 тисячі звернень громадян щодо порушень їхніх прав працівниками ТЦК. Для порівняння: за весь 2023 рік загальна кількість таких скарг майже втричі менша — 561.

"До уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 2023 році з повідомленнями про порушення прав працівниками ТЦК та СП надійшло 561 звернення громадян. За період з 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 — 1634 звернення", — повідомили в секретаріаті омбудсмена.

Дані щодо скарг на дії ТЦК. Фото: "Українська Правда"

За перше півріччя 2024 року до омбудсмена надійшло 1 190 відповідних звернень, що в шість разів більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли громадяни відправили 198 таких листів.

Також усні звернення надходять Дмитру Лубінцю на особистому прийомі громадян, через "гарячу лінію", а також на зустрічах із родинами військовополонених і зниклих безвісти.

"Таким чином, враховуючи зазначене, загальна кількість звернень громадян України до уповноваженого Верховної Ради з прав людини на тиждень становить 150 та більше", — йдеться в повідомленні.

Смерті військовозобов'язаних у ТЦК

Нагадаємо, 23 травня в одному із Закарпатських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки помер мобілізований. Перед цим військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби.

Також відомо, що 9 травня у Дніпропетровській області в одному із центрів територіального комплектування помер чоловік. В ТЦК заявили, що причиною смерті був епілептичний припадок, але донька померлого вважає, що батька вбили.

Раніше в Тернопільській області 49-річного чоловіка доставили до лікарні з ТЦК в непритомному стані, згодом він помер. Сусіди покійного заявили, що обставини смерті були загадковими.