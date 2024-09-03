В Украине выросло количество жалоб на нарушение прав граждан в ТЦК — офис омбудсмана озвучил цифры

Следственные действия в районном ТЦК и СП в Одессе. Фото иллюстративное: ДБР

В Украине еженедельно полторы сотни граждан обращаются к уполномоченному праву человека с жалобами на действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Так, в 2024 году количество обращений выросло в шесть раз.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет "Украинская Правда".

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Обращение в нарушение прав в ТЦК

С начала 2024 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан по поводу нарушений их прав работниками ТЦК. Для сравнения: за весь 2023 год общее количество таких жалоб почти втрое меньше — 561.

"В уполномоченный Верховной Рады по правам человека в 2023 году с сообщениями о нарушении прав работниками ТЦК и СП поступило 561 обращение граждан. За период с 1 января 2024 по 13 августа 2024 — 1634 обращения", — сообщили в секретариате омбудсмена.

Данные о жалобах на действия ТЦК. Фото: "Украинская Правда"

За первое полугодие 2024 года в омбудсмен поступило 1 190 соответствующих обращений, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда граждане отправили 198 таких писем.

Также устные обращения поступают Дмитрию Лубинцу на личном приеме граждан через "горячую линию", а также на встречах с семьями военнопленных и пропавших без вести.

"Таким образом, учитывая указанное, общее количество обращений граждан Украины в уполномоченный Верховной Рады по правам человека в неделю составляет 150 и более", — говорится в сообщении.

Смерти военнообязанных в ТЦК

Напомним, 23 мая в одном из Закарпатских территориальных центров комплектования и социальной поддержки скончался мобилизованный. Перед этим военно-врачебная комиссия признала его пригодным к военной службе.

Также известно, что 9 мая в Днепропетровской области в одном из центров территориального комплектования умер мужчина. В ТЦК заявили, что причиной смерти был эпилептический припадок, но дочь умершего считает, что отца убили.

Ранее в Тернопольской области 49-летнего мужчину доставили в больницу с ТЦК в бессознательном состоянии, впоследствии он скончался. Соседи умершего заявили, что обстоятельства смерти были загадочными.