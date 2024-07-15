Конфлікти між цивільними та працівниками ТЦК - історії українців

Працівники ТЦК перевіряють чоловіків. Ілюстративне фото: Facebook

В Україні виникають все більше конфліктів та скандалів між цивільними та працівниками ТЦК та СП через вручення повісток. Водночас винними бувають обидві сторони — військкоми подекуди перевищують повноваження, а громадяни занадто гостро реагують на мобілізацію.

Про це йдеться у матеріалі Суспільного.

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Видання зібрало розповіді різних українців про мобілізацію:

ветерана війни, який працював в ТЦК;

мобілізованого бійця;

дружини, яка після раптової мобілізації чоловіка, написала заяву в поліцію про його зникнення.

Дружина мобілізованого розповіла, що це було схоже на викрадення: його попросили показати документи, коли той виходив із вокзалу в Чернігові — в базі він виявився ухилянтом.

"Подзвонити він не міг, але ми списувались. Він розповів, що його привезли у міський ТЦК, далі на ВЛК, там за нього поставили печатки, тобто як такого огляду не було. Далі повернули в ТЦК та написали за нього психологічний тест і сказали тільки підписати та чекати", — пригадала вона.

Жінка розповіла, що конфлікту між чоловіком та ТЦК не було. Вони сказали, що відвезуть його назад на вокзал, але натомість повезли за місто, не уточнюючи куди саме. Тому дружина вирішила зателефонувати в поліцію й заявити про викрадення.

"Через 4 дні його направили за кордон, у нас не було змоги зустрітися й передати йому речі", — додала вона.

Військовослужбовець Андрій Сеньків став щасливцем, якого "не запакували в буса", а дали кілька днів на проходження ВЛК.

"Я вийшов з будинку замовити шаурму в закладі через дорогу, там були представники ТЦК. Вони запропонували мені служити в армії та в той же день пропонували сісти з ними. Я сказав "ні", виписуйте повістку: я готовий служити, але не зараз, бо я банально був в капцях й не мав з собою телефону", — розповів він.

Військкоми виписали чоловіку повістку на понеділок (це було у п'ятницю), але в самому ТЦК була величезна черга з людей, які повинні були отримати бронювання, відстрочки і т.д. Його пропустили без черги, а висновок ВЛК свідчив про придатність до служби в тилових структурах.

"З тим висновком у середу я прийшов в ТЦК, з якого вже не вийшов. Я просив хоча б один день чи два, аби просто зібратися, але цієї можливості мені не дали й приставили до мене людину. Дружина привезла мені все необхідне й забрала мій велосипед від ТЦК", — поділився Андрій.

Того ж дня він поїхав у навчальний центр, але навчання розпочалося через шість днів. Під час спілкування з іншими людьми, чоловік зрозумів що виявився "обраним", тому що переважну більшість вранці зупинили, а в обід вже привезли.

"Мій випадок супер успішний, я мав п'ять днів вільного пересування в ТЦК і на ВЛК і ходив додому ночувати й мою свободу не обмежували", — додав військовий.

Ветеран, який працював у ТЦК, Юрій Семчук, пригадав, що прийшов в армію добровольцем і в травні цього року був звільнений.

"У листопаді 2013 року я був з першого дня на Майдані, а з поверненням пішов одразу добровольцем у 20-й батальйон 23 бригади. 24 лютого 2022 року був залучений до служби з оперативного резерву", — розповів він.

Чоловік наголосив, що у ТЦК немає жодного військового, хто не ветеран або поранений — всі пройшли фронт. Стосовно ставлення громадян до військкомів, то його навіть збивали автомобілем під час служби.

"Також нападали і тому у мене є викривлене ставлення, але якщо назагал, то суспільство визначило ТЦК більшим ворогом, аніж Росію", — зазначив він.

На його думку, цивільні не розуміють, що люди прийшли працювати в ТЦК з ПТСР та дуже важкими пораненнями, але всупереч агресивній поведінці людей ті сприймали їх дуже спокійно.

"ТЦК-шник став особою року, з якого зробили демона, але насправді це жахливо. Це ті бійці, які вижили випадково, пройшовши смерть", — підсумував Семчук.

Раніше адвокат Олег Мицик в ефірі Ранок.LIVE відповів, яким чином можна уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК.

Також ми писали, що близько 6-7 млн українців не встигнуть оновити дані до 16 липня.