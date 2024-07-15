Оновлення даних у ТЦК — скільки українців не встигнуть це зробити до 16 липня

Українські чоловіки в черзі для оновлення даних. Фото: Новини.LIVE

Член комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради Олег Синютка заявив, що близько 6-7 мільйонів українців не встигнуть оновити дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. За його словами, аби людина була готова служити, її треба мотивувати, а не залякувати.

Про це Олег Синютка сказав в ефірі "Київ24".

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"Є рішення, яке, напевне, ніхто не буде змінювати, що внаслідок неоновлення даних на людей, які не оновили дані, будуть накладені штрафи. Вони є достатньо високими і тому, мені здається, сьогодні треба проаналізувати повністю всі дані", — зазначив Синютка.

Він каже, що кількість людей, які не змогли оновити дані, буде сягати 6-7 мільйонів.

"Це, напевне, десь 6-7 мільйонів українців будуть мати неоновлені дані. Розуміло, що за наступних два дні вони не можуть це зробити. Напевне, треба повернутися до законопроєкту, який ми зареєстрували, і його прийняти. Все-таки думаю, що це було правильно", — додав Синютка.

Нагадаємо, директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, полковник Марко Андрусяк заявив, що оновлення військово-облікових даних і проходження військово-лікарської комісії — два різні виконання військового обов'язку. За його словами, їх порушення передбачає різні штрафи.

Також всього за тиждень, з 8 липня по 14 липня 2024 року кількість українських чоловіків, що оновили свої персональні дані через застосунок "Резерв+" склала майже один мільйон осіб. Якщо більш точно, то ця цифра складає 995 224 громадян.