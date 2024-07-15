Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В Раде назвали количество украинцев, которые не успеют обновить данные в ТЦК arrow

В Раде назвали количество украинцев, которые не успеют обновить данные в ТЦК

15 июля 2024 09:29
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
Обновление данных в ТЦК — сколько украинцев не успеют это сделать до 16 июля
Украинские мужчины в очереди для обновления данных. Фото: Новини.LIVE
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

Член комитета Верховной Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы Рады Олег Синютка заявил, что около 6-7 миллионов украинцев не успеют обновить данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. По его словам, чтобы человек был готов служить, его нужно мотивировать, а не запугивать.

Об этом Олег Синютка сказал в эфире "Киев24".

Читайте также:

Обновление данных в ТЦК

"Есть решение, которое, наверное, никто не будет менять, что в результате необновления данных на людей, которые не обновили данные, будут наложены штрафы. Они достаточно высокие и поэтому, мне кажется, сегодня надо проанализировать полностью все данные", — отметил Синютка.

Он говорит, что количество людей, которые не смогли обновить данные, будет достигать 6-7 миллионов.

"Это, наверное, где-то 6-7 миллионов украинцев будут иметь необновленные данные. Понятно, что за следующие два дня они не могут это сделать. Наверное, надо вернуться к законопроекту, который мы зарегистрировали, и его принять. Все-таки думаю, что это было правильно", — добавил Синютка.

Напомним, директор департамента кадровой политики Министерства обороны Украины, полковник Марко Андрусяк заявил, что обновление военно-учетных данных и прохождение военно-врачебной комиссии — два разных исполнения воинской обязанности. По его словам, их нарушение предусматривает разные штрафы.

Также всего за неделю, с 8 июля по 14 июля 2024 года, количество украинских мужчин, обновивших свои персональные данные через приложение "Резерв+" составило почти один миллион человек. Если точнее, то эта цифра составляет 995 224 граждан.

Верховная Рада украинцы Украина мобилизация ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля