Обновление данных в ТЦК — сколько украинцев не успеют это сделать до 16 июля

Украинские мужчины в очереди для обновления данных. Фото: Новини.LIVE

Член комитета Верховной Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы Рады Олег Синютка заявил, что около 6-7 миллионов украинцев не успеют обновить данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. По его словам, чтобы человек был готов служить, его нужно мотивировать, а не запугивать.

Об этом Олег Синютка сказал в эфире "Киев24".

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"Есть решение, которое, наверное, никто не будет менять, что в результате необновления данных на людей, которые не обновили данные, будут наложены штрафы. Они достаточно высокие и поэтому, мне кажется, сегодня надо проанализировать полностью все данные", — отметил Синютка.

Он говорит, что количество людей, которые не смогли обновить данные, будет достигать 6-7 миллионов.

"Это, наверное, где-то 6-7 миллионов украинцев будут иметь необновленные данные. Понятно, что за следующие два дня они не могут это сделать. Наверное, надо вернуться к законопроекту, который мы зарегистрировали, и его принять. Все-таки думаю, что это было правильно", — добавил Синютка.

Напомним, директор департамента кадровой политики Министерства обороны Украины, полковник Марко Андрусяк заявил, что обновление военно-учетных данных и прохождение военно-врачебной комиссии — два разных исполнения воинской обязанности. По его словам, их нарушение предусматривает разные штрафы.

Также всего за неделю, с 8 июля по 14 июля 2024 года, количество украинских мужчин, обновивших свои персональные данные через приложение "Резерв+" составило почти один миллион человек. Если точнее, то эта цифра составляет 995 224 граждан.