Конфликты между гражданскими и работниками ТЦК – истории украинцев

Работники ТЦК проверяют мужчин. Иллюстративное фото: Facebook

В Украине возникают все больше конфликтов и скандалов между гражданскими и работниками ТЦК и СП из-за вручения повесток. В то же время виновными бывают обе стороны — военкомы иногда превышают полномочия, а граждане слишком остро реагируют на мобилизацию.

Об этом говорится в материале Суспільного.

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Издание собрало рассказы разных украинцев о мобилизации:

ветерана войны, который работал в ТЦК;

мобилизованного бойца;

жены, которая после внезапной мобилизации мужа написала заявление в полицию о его исчезновении.

Жена мобилизованного рассказала, что это походило на похищение: его попросили показать документы, когда тот выходил с вокзала в Чернигове — в базе он оказался уклонистов.

"Позвонить он не мог, но мы списывались. Он рассказал, что его привезли в городской ТЦК, дальше на ВВК, там за него поставили печати, то есть как такового осмотра не было. Далее вернули в ТЦК и написали за него психологический тест и сказали только подписать и ждать", — вспомнила она.

Женщина рассказала, что конфликта между мужчиной и ТЦК не было. Они сказали, что отвезут его обратно на вокзал, но повезли за город, не уточняя куда именно. Поэтому жена решила позвонить в полицию и заявить о похищении.

"Через 4 дня его направили за границу, у нас не было возможности встретиться и передать ему вещи", — добавила она.

Военнослужащий Андрей Сеньков стал счастливцем, которого "не упаковали в бус", а дали несколько дней на прохождение ВВК.

"Я вышел из дома заказать шаурму в заведении через дорогу, там были представители ТЦК. Они предложили мне служить в армии и в тот же день предлагали сесть с ними. Я сказал "нет", выписывайте повестку: я готов служить, но не сейчас, потому что я банально был в тапочках и не имел с собой телефона", — рассказал он.

Военкомы выписали мужчине повестку на понедельник (это было в пятницу), но в самом ТЦК была огромная очередь из людей, которые должны были получить бронирование, отсрочки и т.д. Его пропустили без очереди, а заключение ВВК свидетельствовало о пригодности к службе в тыловых структурах.

"С тем выводом в среду я пришел в ТЦК, из которого уже не вышел. Я просил хотя бы один день или два, чтобы просто собраться, но этой возможности мне не дали и приставили ко мне человека. Жена привезла мне все необходимое и забрала мой велосипед от ТЦК", — поделился Андрей.

В тот же день он поехал в учебный центр, но обучение началось через шесть дней. Во время общения с другими людьми, мужчина понял, что оказался "избранным", потому что подавляющее большинство утром остановили, а в обед уже привезли.

"Мой случай супер успешный, у меня было пять дней свободного передвижения в ТЦК и на ВВК и ходил домой ночевать и мою свободу не ограничивали", — добавил военный.

Ветеран, работавший в ТЦК, Юрий Семчук, вспомнил, что пришел в армию добровольцем, а в мае этого года был уволен.

"В ноябре 2013 года я был с первого дня на Майдане, а с возвращением пошел сразу добровольцем в 20-й батальон 23 бригады. 24 февраля 2022 года был привлечен в службу с оперативного резерва", — рассказал он.

Мужчина отметил, что в ТЦК нет ни одного военного, кто не ветеран или не ранен — все прошли фронт. Относительно отношения граждан к военным, его даже сбивали автомобилем во время службы.

"Также нападали и поэтому у меня есть искаженное отношение, но если вообще, то общество определило ТЦК большим врагом, чем Россию", — отметил он.

По его мнению, гражданские не понимают, что люди пришли работать в ТЦК с ПТСР и очень тяжелыми ранениями, но вопреки агрессивному поведению людей они воспринимали их очень спокойно.

"ТЦК-шник стал лицом рока, из которого сделали демона, но на самом деле это ужасно. Это те бойцы, которые выжили случайно, пройдя смерть", — подытожил Семчук.

Ранее адвокат Олег Мицик в эфире Ранок.LIVE ответил, как можно избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК.

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