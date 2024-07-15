За не оновлення даних в чоловіків можуть забрати житло - деталі

Перевірка документів. Ілюстративне фото: ДПСУ

Згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані в Україні мають оновити свої облікові дані до 16 липня. В іншому випадку їм загрожують штрафи та навіть конфіскація нерухомості.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Конфіскація єдиного житла

Військовозобов'язаним, які вчасно не оновили дані, загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тис. гривень, а для посадовців юридичних осіб — до 59,5 тис. гривень. Водночас накладення таких стягнень можуть відбувати неодноразово.

ТЦК складають постанову, яка є виконавчим документом — згідно з нею щодо ухилянта відкривають виконавче провадження. Далі громадянин потрапить до Єдиного реєстру боржників: спочатку стягнення відбувається з коштів боржника у національній та іноземній валютах та інших цінностей, включно з коштами на рахунках боржника у банках та інших фінустановах. Тому чоловіки, які ухиляються від мобілізації, досить швидко можуть залишитися без заощаджень та навіть без майна.

Конфіскувати квартиру, будинок, земельну ділянку, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості можуть у разі відсутності в боржника достатньої суми коштів чи рухомого майна. Спочатку відбувається стягнення окремої від будинку земельної ділянки чи іншого приміщення, а вже в останню чергу — на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник.

Водночас конфіскацію не можуть здійснити щодо майбутнього об’єкта нерухомості, щодо якого зареєстровано обтяження на користь особи, яка сплатила частково його ціну. Разом з будинком або незавершеним будівництвом об'єкта стягнення стосується й прилеглої земельної ділянки. Але у випадку, якщо сума штрафу не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, воно не здійснюється. Тоді виконавець вживатиме заходів для покриття штрафу коштом іншого майна боржника.

Якщо ухилянт накопичить штрафів від ТЦК на суму понад 160 тис. гривень, не сплатить їх добровільно й не має коштів на рахунках чи автомобілю — виконавець може звернути стягнення на його єдине житло.

Раніше член комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради Олег Синютка заявив, що близько 6-7 млн українців не встигнуть оновити дані до 16 липня.

Також ми писали, що в Україні від мобілізації заброньовані держслужбовці категорії А. Це керівники центральних органів виконавчої влади, решта бронювання залежить від рівня посад і функціоналу держслужбовців, який вони виконують.