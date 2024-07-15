Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow В ухилянтів можуть забрати єдине житло — у якому випадку arrow

В ухилянтів можуть забрати єдине житло — у якому випадку

15 липня 2024 12:40
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
За не оновлення даних в чоловіків можуть забрати житло - деталі
Перевірка документів. Ілюстративне фото: ДПСУ
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

Згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані в Україні мають оновити свої облікові дані до 16 липня. В іншому випадку їм загрожують штрафи та навіть конфіскація нерухомості.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Конфіскація єдиного житла 

Військовозобов'язаним, які вчасно не оновили дані, загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тис. гривень, а для посадовців юридичних осіб — до 59,5 тис. гривень. Водночас накладення таких стягнень можуть відбувати неодноразово.

ТЦК складають постанову, яка є виконавчим документом — згідно з нею щодо ухилянта відкривають виконавче провадження. Далі громадянин потрапить до Єдиного реєстру боржників: спочатку стягнення відбувається з коштів боржника у національній та іноземній валютах та інших цінностей, включно з коштами на рахунках боржника у банках та інших фінустановах. Тому чоловіки, які ухиляються від мобілізації, досить швидко можуть залишитися без заощаджень та навіть без майна.

Конфіскувати квартиру, будинок, земельну ділянку, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості можуть у разі відсутності в боржника достатньої суми коштів чи рухомого майна. Спочатку відбувається стягнення окремої від будинку земельної ділянки чи іншого приміщення, а вже в останню чергу — на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає боржник.

Водночас конфіскацію не можуть здійснити щодо майбутнього об’єкта нерухомості, щодо якого зареєстровано обтяження на користь особи, яка сплатила частково його ціну. Разом з будинком або незавершеним будівництвом об'єкта стягнення стосується й прилеглої земельної ділянки. Але у випадку, якщо сума штрафу не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, воно не здійснюється. Тоді виконавець вживатиме заходів для покриття штрафу коштом іншого майна боржника.

Якщо ухилянт накопичить штрафів від ТЦК на суму понад 160 тис. гривень, не сплатить їх добровільно й не має коштів на рахунках чи автомобілю — виконавець може звернути стягнення на його єдине житло. 

Раніше член комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради Олег Синютка заявив, що близько 6-7 млн українців не встигнуть оновити дані до 16 липня.

Також ми писали, що в Україні від мобілізації заброньовані держслужбовці категорії А. Це керівники центральних органів виконавчої влади, решта бронювання залежить від рівня посад і функціоналу держслужбовців, який вони виконують.

штрафи військовий призов військовий облік мобілізація конфіскація військовозобов'язані чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня