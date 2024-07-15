За не обновление данных у мужчин могут забрать жилье - детали

Проверка документов. Иллюстративное фото: ГПСУ

Согласно новому закону о мобилизации военнообязанные в Украине должны обновить свои учетные данные до 16 июля. В противном случае им грозят штрафы и даже конфискация недвижимости.

Об этом идет речь в материале Новини.LIVE.

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Конфискация единого жилья

Военнообязанным, которые своевременно не обновили данные, грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. гривен, а для должностных лиц юридических лиц — до 59,5 тыс. гривен. В то же время наложения таких взысканий могут производиться неоднократно.

ТЦК составляют постановление, являющееся исполнительным документом — согласно ему относительно уклониста открывают исполнительное производство. Далее гражданин попадет в Единый реестр должников: первоначально взыскание происходит из средств должника в национальной и иностранной валютах и других ценностей, включая средства на счетах должника в банках и других финучреждениях. Поэтому уклоняющиеся от мобилизации мужчины довольно быстро могут остаться без сбережений и даже без имущества.

Конфисковать квартиру, дом, земельный участок, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости могут при отсутствии у должника достаточной суммы средств или движимого имущества. Сначала происходит взыскание отдельного от дома земельного участка или другого помещения, а уже в последнюю очередь — на жилой дом или квартиру, в которой фактически проживает должник.

В то же время конфискацию не могут осуществить в отношении будущего объекта недвижимости, относительно которого зарегистрировано обременение в пользу лица, уплатившего частично его цену. Вместе с домом или незавершенным строительством объекта взыскания касается и близлежащего земельного участка. Но в случае если сумма штрафа не превышает 20 размеров минимальной заработной платы — оно не осуществляется. Тогда исполнитель будет принимать меры для покрытия штрафа на средства другого имущества должника.

Если уклонист накопит штрафы от ТЦК на сумму более 160 тыс. гривен, не оплатит их добровольно и не имеет средств на счетах или автомобиля — исполнитель может обратить взыскание на его единственное жилье.

Ранее член комитета Верховной Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы Рады Олег Синютка заявил, что около 6-7 млн украинцев не успеют обновить данные до 16 июля.

Также мы писали, что в Украине от мобилизации забронированы госслужащие категории А. Это руководители центральных органов исполнительной власти, остальное бронирование зависит от уровня должностей и функционала выполняемых ими госслужащих.