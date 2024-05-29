Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Сімнадцятилітні юнаки можуть отримати повторні повістки — у Сухопутних військах пояснили чому arrow

Сімнадцятилітні юнаки можуть отримати повторні повістки — у Сухопутних військах пояснили чому

29 травня 2024 10:00
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Військовий облік 17-літніх — у Сухопутних військах ЗСУ пояснили, що робити юнакам
Шикування призовників. Фото ілюстративне: Facebook/Тернопільський обласний ТЦК СП
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Сімнадцятилітні українці повинні прийти до своїх центрів територіального комплектування, аби встати на військовий облік. Якщо юнак не з'явиться до військкомату, йому надішлють повістку. 

Про це у вівторок, 28 травня, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.  

Читайте також:

Постановка на військовий облік юнаків не пов'язана з мобілізацією

Військові пояснюють: відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щороку протягом січня-березня військкомати беруть на облік молодих чоловіків, яким виповнюється 17 років.

"Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України", — зазначається у повідомленні. 

Військовий облік 17-літніх
Скриншот Facebook/Сухопутні війська ЗС України

Юнаки, які з певних причин не встали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток.

Раніше у ТЦК пояснили, як чоловіки на ТОТ можуть оновити свої військово-облікові дані.

Також ми повідомляли, що Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу через мобілізацію. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК.

війна
військовий призов
військовий облік
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера