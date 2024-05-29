Військовий облік 17-літніх — у Сухопутних військах ЗСУ пояснили, що робити юнакам

Шикування призовників. Фото ілюстративне: Facebook/Тернопільський обласний ТЦК СП

Сімнадцятилітні українці повинні прийти до своїх центрів територіального комплектування, аби встати на військовий облік. Якщо юнак не з'явиться до військкомату, йому надішлють повістку.

Про це у вівторок, 28 травня, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

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Військові пояснюють: відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щороку протягом січня-березня військкомати беруть на облік молодих чоловіків, яким виповнюється 17 років.

"Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України", — зазначається у повідомленні.

Скриншот Facebook/Сухопутні війська ЗС України

Юнаки, які з певних причин не встали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток.

Раніше у ТЦК пояснили, як чоловіки на ТОТ можуть оновити свої військово-облікові дані.

Також ми повідомляли, що Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу через мобілізацію. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК.