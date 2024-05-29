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Семнадцатилетние юноши могут получить повторные повестки — в Сухопутных войсках объяснили почему

29 мая 2024 10:00
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Военный учет 17-летних — в Сухопутных войсках ВСУ объяснили, что делать молодым людям
Построение призывников. Фото иллюстративное: Facebook/Тернопольский областной ТЦК СП
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Семнадцатилетние украинцы должны явиться в свои центры территориального комплектования, чтобы встать на воинский учет. Если юноша не придет в военкомат, ему пришлют повестку.

Об этом во вторник, 28 мая, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

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Военные объясняют: согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января-марта военкоматы ставят на учет молодых мужчин, которым исполняется 17 лет.

"Для взятия на воинский учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и предоставить необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины", — отмечается в сообщении.

Военный учет 17-летних
Скриншот Facebook/Сухопутные войска ВС Украины

Юноши, которые по определенным причинам не встали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток.

Ранее в ТЦК объяснили, как мужчины на врееменно оккупированных территориях могут обновить свои военно-учетные данные.

Также мы сообщали, что Черниговский областной музыкально драматический театр приостанавливает работу из-за мобилизации. Практически всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК.

война
военный призыв
военный учет
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

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