Военный учет 17-летних — в Сухопутных войсках ВСУ объяснили, что делать молодым людям

Построение призывников. Фото иллюстративное: Facebook/Тернопольский областной ТЦК СП

Семнадцатилетние украинцы должны явиться в свои центры территориального комплектования, чтобы встать на воинский учет. Если юноша не придет в военкомат, ему пришлют повестку.

Об этом во вторник, 28 мая, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

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Военные объясняют: согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января-марта военкоматы ставят на учет молодых мужчин, которым исполняется 17 лет.

"Для взятия на воинский учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и предоставить необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины", — отмечается в сообщении.

Скриншот Facebook/Сухопутные войска ВС Украины

Юноши, которые по определенным причинам не встали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток.

Ранее в ТЦК объяснили, как мужчины на врееменно оккупированных территориях могут обновить свои военно-учетные данные.

Также мы сообщали, что Черниговский областной музыкально драматический театр приостанавливает работу из-за мобилизации. Практически всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК.