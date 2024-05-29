Военный учет 17-летних — в Сухопутных войсках ВСУ объяснили, что делать молодым людям

Семнадцатилетние юноши могут получить повторные повестки — в Сухопутных войсках объяснили почему
Семнадцатилетние украинцы должны явиться в свои центры территориального комплектования, чтобы встать на воинский учет. Если юноша не придет в военкомат, ему пришлют повестку.
Об этом во вторник, 28 мая, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
Постановка на воинский учет юношей не связана с мобилизацией
Военные объясняют: согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января-марта военкоматы ставят на учет молодых мужчин, которым исполняется 17 лет.
"Для взятия на воинский учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и предоставить необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины", — отмечается в сообщении.
Юноши, которые по определенным причинам не встали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток.
Ранее в ТЦК объяснили, как мужчины на врееменно оккупированных территориях могут обновить свои военно-учетные данные.
Также мы сообщали, что Черниговский областной музыкально драматический театр приостанавливает работу из-за мобилизации. Практически всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!