Яким чином на ухилянтів в Україні накладатимуть штраф

Чоловіки в ТЦК. Ілюстративне фото: konkurent.ua

В Україні всі військовозобов'язані призовного віку 18-65 років до 16 липня повинні оновити свої облікові дані в ТЦК та СП. В іншому випадку — громадянам загрожує штраф у розмірі від 17 тис. до 25,5 тис. гривень.

Як відбуватиметься ця процедура, розповіла адвокат Катерина Аніщенко в ефірі Еспресо.

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Штраф за не оновлення військово-облікових даних

За словами адвоката, з 17 липня почнуть накладати штрафи на військовозобов’язаних, які не оновили свої дані в ТЦК. Це робитимуть шляхом надсилання повістки на адресу відомого місця реєстрації людини.

"Якщо особа не оновила свої дані, наприклад, не вказала, що переїхала з Харкова до Києва, — повістка буде направлена до Харкова. Відповідно особа не отримує повістку, але це не звільняє її від обов’язку з’явитися до ТЦК", — сказала вона.

Водночас у разі повернення повістки назад, як неотриманої, вважатиметься ТЦК як можливість накладення штрафу. Тоді працівники військкомату напишуть заяву до найближчого відділу поліції, в районі якої розташована ця адреса з метою здійснити адміністративне затримання військовозобов'язаного.

У випадку нерезультативності таких дій ТЦК направлять на вказану адресу вимогу, а після її повернення там матимуть повний пакет документів для звернення до суду з метою накладення штрафу та заборони керувати транспортним засобом.

Раніше в Міноборони заявили, що з моменту набуття чинності закону про мобілізацію вже 2 млн українців оновили свої військово-облікові дані.

Також ми писали, що згідно з новим законом про мобілізацію в Україні позбавлятимуть водійського посвідчення чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації.