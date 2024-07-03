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Ухилянти можуть втратити водійське посвідчення — в ТЦК пояснили, як повернути

3 липня 2024 19:39
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Як ухилянти можуть повернути водійське посвідчення
Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: Цензор.НЕТ
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Згідно з новим законом про мобілізацію в Україні позбавлятимуть водійського посвідчення деяких громадян. Це стосується чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в коментарі РБК-Україна.

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Всі чоловіки призовного віку протягом 60 днів з набуття чинності нового закону про мобілізацію зобов'язані оновити свої військово-облікові дані — це можна зробити через застосунок "Резерв+", ТЦК та СП або ЦНАП.

У разі уникнення мобілізації громадянином поліція може здійснити адміністративне затримання, а якщо це неможливо, надсилають письмову відповідь до ТЦК. Тоді начальник військкомату надсилає громадянину поштою вимогу про виконання обов'язків.

Якщо ж громадянин добровільно впродовж 10 календарних днів із дня вручення вимоги не виконав зазначеного обов'язку, ТЦК та СП звертається до суду.

"Стосовно тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Далі вже буде судове рішення", — сказав Істомін.

Водночас речник Міноборони Дмитро Лазуткін підтвердив, що в законі йдеться про тимчасове обмеження керування транспортним засобом. У випадку оновлення даних воно автоматично скасується.

Нагадаємо, в Україні штрафуватимуть громадян, які до 20 червня не оновили дані в ТЦК та СП. Йдеться про водіїв транспортних засобів, які кожні пів року зобов'язані це робити.

Також ми писали, що у разі відмови громадянина пред'явити військово-облікові документи працівникам ТЦК на вулиці та назвати своє ПІБ — його можуть примусово доставити до відділку поліції.

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