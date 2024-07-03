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Уклонисты могут потерять водительское удостоверение — в ТЦК объяснили, как вернуть

3 июля 2024 19:39
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Как уклоняющие могут вернуть водительское удостоверение
Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: Цензор.НЕТ
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Согласно новому закону о мобилизации в Украине будут лишать водительского удостоверения некоторых граждан. Это касается мужчин призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации.

Об этом сообщил спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии РБК-Украина.

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Все мужчины призывного возраста в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации обязаны обновить свои военно-учетные данные — это можно сделать через приложение "Резерв+", ТЦК и СП или ЦПАУ.

В случае избежания мобилизации гражданином полиция может осуществить административное задержание, а если это невозможно — отправляют письменный ответ в ТЦК. Тогда начальник военкомата отправляет гражданину по почте требование об исполнении обязанностей. 

Если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанного долга, ТЦК и СП обращается в суд.

"Касательно временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации на срок до выполнения или отзыва такого требования. Дальше уже будет судебное решение", — сказал Истомин.

В то же время спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин подтвердил, что в законе речь идет о временном ограничении управления транспортным средством. В случае обновления данных оно автоматически отменяется.

Напомним, в Украине будут штрафовать граждан, до 20 июня не обновивших данные в ТЦК и СП. Речь идет о водителях транспортных средств, которые каждые полгода обязаны это делать.

Также мы писали, что в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.

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