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У Міноборони назвали кількість українців, які вже оновили облікові дані у Резерв+

3 липня 2024 23:37
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Ігор Семенюк
Редактор
Оновлення військово-облікових даних українців в Резерв+ - яка кількість скористалися
Застосунок "Резерв+". Фото: РБК-Україна
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

В Україні згідно з новим законом про мобілізацію всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані до 16 липня. З моменту набуття чинності закону 18 травня це зробили вже 2 млн українців.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у середу, 3 липня.

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Оновлення військово-облікових даних

"З 18 травня, коли розпочав роботу застосунок Резерв+, його послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися вже 2 млн громадян", — йдеться у повідомленні.

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, кількість людей, що оновлюють дані, продовжує зростати щодня.

"Ми порахували: якби 2 млн пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів", — сказала вона.

У Міноборони зауважили, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Тож завдяки цьому "Резерв+" посів перше місце за кількістю оновлення даних, на другому ЦНАПи, а на третьому — ТЦК та СП.

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Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію в Україні позбавлятимуть водійського посвідчення чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації.

Також штрафуватимуть громадян, які до 20 червня не оновили дані в ТЦК та СП. Йдеться про водіїв транспортних засобів, які кожні пів року зобов'язані це робити.

військовий призов військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані чоловіки

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