Обновление военно-учетных данных украинцев в Резерв+ - какое количество воспользовались

Приложение "Резерв+". Фото: РБК-Украина

В Украине согласно новому закону о мобилизации, все военнообязанные должны обновить свои учетные данные до 16 июля. С момента вступления закона в силу 18 мая это сделали уже 2 млн украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в среду, 3 июля.

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Обновление военно-учетных данных

"С 18 мая, когда начало работу приложение Резерв+, его услугами для обновления персональных данных и оформления военно-учетных документов воспользовались уже 2 млн граждан", — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, количество людей, которые обновляют данные, продолжает расти каждый день.

"Мы посчитали: если бы 2 млн пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это заняло бы более 235 дней", — сказала она.

В Минобороны отметили, что обновление данных через приложение занимает всего несколько минут. Поэтому благодаря этому "Резерв+" занял первое место по количеству обновления данных, на втором ЦНАПы, а на третьем — ТЦК и СП.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, согласно новому закону о мобилизации в Украине будут лишать водительского удостоверения уклоняющихся от мобилизации мужчин призывного возраста.

Также будут штрафовать граждан, до 20 июня не обновивших данные в ТЦК и СП. Речь идет о водителях транспортных средств, которые каждые полгода обязаны это делать.