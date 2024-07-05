Как на уклоняющих в Украине будут налагать штраф

Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: konkurent.ua

В Украине все военнообязанные призывного возраста 18-65 лет до 16 июля должны обновить свои учетные данные в ТЦК и СП. В противном случае гражданам грозит штраф в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен.

Как будет проходить эта процедура, рассказала адвокат Екатерина Анищенко в эфире Еспрессо.

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Штраф за не обновление военно-учетных данных

По словам адвоката, с 17 июля начнут налагать штрафы на военнообязанных, которые не обновили свои данные в ТЦК. Это будут делать путем отправки повестки на адрес известного места регистрации человека.

"Если лицо не обновило свои данные, например, не указало, что переехало из Харькова в Киев, — повестка будет направлена в Харьков. Соответственно лицо не получает повестку, но это не освобождает его от обязанности явиться в ТЦК", — сказала она.

В то же время, в случае возвращения повестки обратно, как неполученной, будет считаться ТЦК как возможность наложения штрафа. Тогда работники военкомата напишут заявление в ближайший отдел полиции, в районе которой расположен этот адрес с целью осуществить административное задержание военнообязанного.

В случае не результативности таких действий ТЦК направят по указанному адресу требование, а по его возвращении там будет полный пакет документов для обращения в суд с целью наложения штрафа и запрета управлять транспортным средством.

Ранее в Минобороны заявили, что с момента вступления в силу закона о мобилизации уже 2 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные.

Также мы писали, что согласно новому закону о мобилизации в Украине будут лишать водительского удостоверения мужчин призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации.