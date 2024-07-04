Неявка у ТЦК — чи можна не іти в армію після сплати штрафу

Військовозобов'язаний отримує штраф у ТЦК. Фото: Фокус

В Україні триває загальна мобілізація. Проте дехто з військовозобов'язаних громадян досі ігнорує повістки та не поспішає до ТЦК та СП.

Адвокатка юридичної компанії "Де-Юре" Лариса Кісь розповіла в коментарі РБК-Україна, де можна отримати повістку, якими вони бувають, а також чи можна не іти в армію після сплати штрафу за неявку до ТЦК.

Читайте також:

Де можна отримати повістку

Повістка — це офіційний виклик військовозобов'язаного до ТЦК та СП. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися за повісткою у строки, зазначені в ній. Якщо ж людина ігнорує повістку, її можуть оштрафувати.

Уповноважені особи мають право вручити військовозобов'язаній людині повістку як за місцем проживання, так і в будь-якому громадському місці, в тому числі на роботі.

Адвокатка наголошує, що вручати повістку мають право:

— уповноважені представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

— представники районних, міських державних адміністрацій (військових адміністрацій);

— представники органів місцевого самоврядування;

— роботодавці.

Чи можна не йти в армію після сплати штрафу

За словами юристки, якщо людині виписали штраф за неявку до ТЦК і вона його оплатила, це не означає, що їй не потрібно іти в армію.

"Сплата штрафу не звільняє від обов'язку військової служби", — наголосила експерт.

Вона уточнила, що оплата штрафу є лише "виконанням обов'язку за порушення" — неявку за повісткою у визначену дату.

"Будь-яка інша повістка (виклик на іншу дату) та неявка в цю дату — буде новим порушенням", — зазначила адвокатка.

За її словами, обмеження "щодо кількості можливих викликів за повісткою" — відсутні.

"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури — направлення повістки поштою — штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці", — розповіла Лариса Кісь.

Юристка зауважила також, що ТЦК та СП не заборонено висилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної".

"І кожного разу - штраф. Отже, шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацію) не такий вже довгий", — підсумувала Кісь.

Нагадаємо, осіб, які ухиляються від військового обліку і добровільно не сплатять штрафи, які їм "випише" ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна. Це стосується, зокрема, тих, хто не повідомив державі свої актуальні дані.

Ще у травні 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої змінюються правила ведення військового обліку на підприємствах, в організаціях та установах. Зокрема з'являються нові обов'язки перед ТЦК та СП, за невиконання яких загрожує штраф.

Як відомо, згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані через ЦНАП.

Також ми писали, що у разі відмови громадянина пред'явити військово-облікові документи працівникам ТЦК на вулиці та назвати своє ПІБ — його можуть примусово доставити до відділку поліції.