Неявка в ТЦК — можно ли не идти в армию после уплаты штрафа

Военнообязанный получает штраф в ТЦК. Фото: Фокус

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако некоторые военнообязанные граждане до сих пор игнорируют повестки и не спешат в ТЦК и СП.

Адвокат юридической компании "Де-Юре" Лариса Кись рассказала в комментарии РБК-Украина, где можно получить повестку, какими они бывают, а также можно ли не идти в армию после уплаты штрафа за неявку в ТЦК.

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Где можно получить повестку

Повестка — это официальный вызов военнообязанного в ТЦК и СП. При мобилизации граждане обязаны явиться за повесткой в сроки, указанные в ней. Если же человек игнорирует повестку, его могут оштрафовать.

Уполномоченные лица вправе вручить военнообязанному человеку повестку как по месту жительства, так и в любом общественном месте, в том числе на работе.

Адвокат отмечает, что вручать повестку имеют право:

— Уполномоченные представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

— представители районных, городских государственных администраций (военных администраций);

— представители органов местного самоуправления;

— работодатели.

Можно ли не идти в армию после уплаты штрафа

По словам юристки, если человеку выписали штраф за неявку в ТЦК и он его оплатил, это не значит, что ему не нужно идти в армию.

"Уплата штрафа не освобождает от обязанности военной службы", — подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что оплата штрафа является лишь "выполнением долга за нарушение" — неявку по повестке в определенную дату.

"Любая другая повестка (вызов на другую дату) и неявка в эту дату - будет новым нарушением", — отметила адвокат.

По ее словам, ограничения "по количеству возможных вызовов по повестке" — отсутствуют.

"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее долговременной процедуры - направление повестки по почте - штрафы могут появляться условно каждые два месяца", — рассказала Лариса Кись.

Юрист отметила также, что ТЦК и СП не запрещено высылать "ежедневно по одному вызову на следующую дату от предварительно указанной".

"И каждый раз — штраф. Следовательно, путь до 160 000 грн суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не так уж длинн", — подытожила Кись.

Напомним, лиц, которые уклоняются от военного учета и добровольно не уплатят штрафы, которые им выпишет ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества. Это касается, в частности, тех, кто не уведомил государство свои актуальные данные.

Еще в мае 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому изменяются правила ведения военного учета на предприятиях, организациях и учреждениях. В частности, появляются новые обязанности перед ТЦК и СП, за невыполнение которых грозит штраф.

Как известно, согласно новому закону о мобилизации военнообязанные могут обновить свои учетные данные через ЦНАП.

Также мы писали, что в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.