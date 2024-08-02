Ігнорування документів у Резерв+ співробітниками ТЦК — як діяти

Представники ТЦК перевіряють документи. Фото: Armyinfo

Електронний формат військово-облікового документа є аналогом паперового варіанта, але бувають випадки, коли ТЦК відмовляються його приймати. Як правильно діяти у разі відмови працівниками ТЦК приймати документи у додатку "Резерв+", розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Про це нардеп розповів в інтерв'ю OBOZ.UA у вівторок, 2 серпня.

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За словами Веніславського, Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким електронний формат військово-облікового документа є повним замінником паперового варіанта. Там є QR-код, а жоден працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не має права говорити, що документ, згенерований у "Резерв+", не відповідає вимогам закону.

"Якщо трапляються такі випадки, громадяни повинні звернутися на гарячу лінію і все стане на свої місця. Це питання постійно перебуває на контролі у нашому парламентському комітеті та в Міністерстві оборони", — зазначив Веніславський.

Якщо у патруля відсутній сканер для зчитування QR-коду, то е-документ буде перевірятися за допомогою будь-якого смартфона, який має функцію сканування QR-коду.