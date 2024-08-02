Мобілізація в Україні — які відбудуть зміни

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: Знай.ua

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін підтримує ідею призову військових напряму бригадами, що може спростити процеси та знизити корупцію. Він вважає, що це дасть можливість людям обирати підрозділ і спеціальність, уникнувши проблем з розподілом після навчання.

Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telegram у п'ятницю, 2 серпня.

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Жорін зазначив, що ідея щодо призову військовозобов'язаних напряму бригадами без ТЦК, на його думку, правильна і може значно спростити набір і комунікацію.

"По-перше, це зменшить час оформлення та прибере частину бюрократичних процесів, а також має знизити рівень корупції в ТЦК. По-друге, дасть можливість людині реально, а не декларативно, обрати підрозділ та спеціальність", — зауважив заступник командира 3 ОШБр.

Він додав, що інколи людей, які хочуть в конкретну бригаду, кидають зовсім в інші.

"У нас неодноразово були випадки, коли намагались "вкрасти" наших рекрутів — тобто розподілити після навчального центру зовсім в інший підрозділ", — написав Жорін.

За його словами, потрібно чітко продумати, як виглядатиме вся ця процедура.

"Конкретно для нашої Третьої штурмової таке рішення було б ефективним, забезпечивши повний автономний цикл набору та підготовки бійців", — підсумував військовий.