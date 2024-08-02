Мобилизация в Украине — какие изменения произойдут

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: Знай.ua

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин поддерживает идею призыва военных напрямую бригадами, что может упростить процессы и снизить коррупцию. Он считает, что это позволит людям выбирать подразделение и специальность, избежав проблем с распределением после обучения.

Об этом сообщил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telegram в пятницу, 2 августа.

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Жорин отметил, что идея о призыве военнообязанных напрямую бригадами без ТЦК, по его мнению, верна и может значительно упростить набор и коммуникацию.

"Во-первых, это уменьшит время оформления и уберет часть бюрократических процессов, а также должно снизить уровень коррупции в ТЦК. Во-вторых, позволит человеку реально, а не декларативно, выбрать подразделение и специальность" — отметил заместитель командира 3 ОШБр.

Он добавил, что иногда людей, которые хотят в конкретную бригаду, бросают совсем в другие.

"У нас неоднократно были случаи, когда пытались "украсть" наших рекрутов — то есть распределить после учебного центра совсем в другое подразделение", — написал Жорин.

По его словам, нужно четко продумать, как будет выглядеть вся процедура.

"Конкретно для нашей Третьей штурмовой такое решение было бы эффективным, обеспечив полный автономный цикл набора и подготовки бойцов", — подытожил военный.