Глава столичного ТЦК ответил, что изменилось в работе военкомов после 16 июля

В ТЦК объяснили, как поменялась работа военкомов после 16 июля
В Украине все военнообязанные должны были обновить свои учетные данные до 16 июля. В то же время, работники ТЦК и СП продолжают свою повседневную работу по мобилизации.
Об этом рассказал глава Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью для Вечірній Київ.
Как ТЦК проводит мобилизацию после 16 июля
По словам главы ТЦК, после 16 июля военнослужащие продолжают выполнять ту же работу, которую осуществляли раньше.
"Проведение мобилизации во время действия военного положения — это приоритетная задача для нас. Конечно, в определенных размерах и определенных количествах. Поэтому те задачи, которые на нас возлагают, — мы и реализуем", — сказал он.
В то же время военный учет велся, ведется и будет вестись. По мнению Новосядлого, в Украине не стоит разделять тех, кто обновил данные и тех, кто не обновил. А работа будет продолжаться с обеими категориями — все процедуры и алгоритмы прописаны в 560-м постановлении "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".
Глава столичного ТЦК отметил, что сейчас в Украине нет необходимости призывать всех мужчин, но есть количественные показатели, которые нужно выполнять для пополнения и ротации.
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