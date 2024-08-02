Глава столичного ТЦК ответил, что изменилось в работе военкомов после 16 июля

Работники ТЦК на улице. Иллюстративное фото: Суспільне

В Украине все военнообязанные должны были обновить свои учетные данные до 16 июля. В то же время, работники ТЦК и СП продолжают свою повседневную работу по мобилизации.

Об этом рассказал глава Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью для Вечірній Київ.

Читайте также:

Как ТЦК проводит мобилизацию после 16 июля

По словам главы ТЦК, после 16 июля военнослужащие продолжают выполнять ту же работу, которую осуществляли раньше.

"Проведение мобилизации во время действия военного положения — это приоритетная задача для нас. Конечно, в определенных размерах и определенных количествах. Поэтому те задачи, которые на нас возлагают, — мы и реализуем", — сказал он.

В то же время военный учет велся, ведется и будет вестись. По мнению Новосядлого, в Украине не стоит разделять тех, кто обновил данные и тех, кто не обновил. А работа будет продолжаться с обеими категориями — все процедуры и алгоритмы прописаны в 560-м постановлении "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

Глава столичного ТЦК отметил, что сейчас в Украине нет необходимости призывать всех мужчин, но есть количественные показатели, которые нужно выполнять для пополнения и ротации.